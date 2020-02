Pokmon Home dépasse le million de téléchargements mobiles au cours de sa première semaine

Cette application qui vous permet de stocker Pokmon est également disponible dans l’eShop.

Disponible depuis le 12 février dernier,Accueil Pokmona franchi la barrière des millions de téléchargements uniquement sur iOS et Android au cours de sa première semaine de vie, générant également environ1,8 million de dollarsen chiffre d’affaires selon les données proposées par Sensor Tower, qui détaille également la proportion de téléchargements par territoire.

Au cours de sa première semaine, il a généré 1,8 million de dollarsAu total, et quelles que soient les données du Nintendo eShop, Pokmon Home a déjà dépassé1,3 million de téléchargementssur mobile Le marché où il a le plus triomphé est celui des États-Unis avec 34% des téléchargements, suivi du Japon avec 23%. Selon les données des analystes, aucun autre territoire n’a dépassé 10%, le Royaume-Uni étant le troisième plus important avec 6% des téléchargements.

Sensor Tower souligne que Pokmon Home peut être une bonne source de revenus pour The Pokmon Company, tout en offrant trois options d’abonnement qui ont jusqu’à présent généré 1,8 million de dollars. Depuis sa première, l’application a offert aux joueurs de Pokmon Sword et Shield différents pokmon singuliers entre autres pour le plus grand plaisir des fans de la saga Pokmon.

Ici, dans les jeux 3D, nous vous expliquons déjà comment masquer le Pokmon gratuit dans Pokmon Home, qui a également récemment été proposé à l’unique Pokémon Magearna. Comme cela a été dit à d’autres occasions, le substitut de Pokmon Bank nous permet de stocker jusqu’à 6 000 créatures dans sa version payante, en transférant des Pokémon de Let’s GO Pikachu! / Evoli et Pokmon GO au dernier épisode de la saga.

