Pokmon Home distribue le singulier pokmon Magearna dans sa version couleur ancienne

Les utilisateurs payants peuvent stocker jusqu’à 6000 Pokémon dans le service Game Freak.

Pour le plus grand plaisir des fans de la saga Game Freak, en particulier Pokmon Sword / Pokmon Shield pendant quelques jours est disponible sur Nintendo Switch et les appareils mobiles Pokmon Home, une application quiIl stocke tous nos monstres de poche et permet de les transférer entre les éditions.

Par conséquent, en tant qu’événement spécial, Pokmon Homedistribua il y a quelques jours à Magearnaen récompense pour avoir terminé le National Pokdex et maintenant il est distribué à tous les joueursune nouvelle version de cette créature unique aux couleurs anciennes.

Après avoir révélé les monstres cachés qui se trouvaient dans la maison Pokmon, nous pouvons maintenant mettre la main surune version spéciale du spécimen artificiel,qui, comme l’indique son entrée dans le Pokdex, a été créé il y a plus de 500 ans.

La première version de Magearna comprend des mouvements uniques.Quoi qu’il en soit, le changement entre les deux versions de Magearna est dû au faitle premier avait des mouvements spéciauxqu’ils ne peuvent apprendre autrement qu’en l’obtenant par cette méthode.

Le Pokmon Home est toujours sur les lèvres de tous les fans de la saga Game Freak, en raison de son essai gratuit. Après cela, le prix d’abonnement prmium comprend trois niveaux:Forfait 1 mois pour 3,49, 3 mois pour 5,49 et un an pour 15,99.

