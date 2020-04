Pokmon présente au Japon une collection de lingerie et pyjamas de la firme Peach John

Pikachu, Eevee ou Jigglypuff ont été l’inspiration pour créer ces vêtements basés sur la série Game Freak.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit des vêtements inspirés de la série Pokmon, alors personne ne devrait être surpris par cette nouvelle collection de pyjamas et de lingerie que la firme japonaisePeach johnprendre les magasins dans quelques jours, à partir du 7 mai, avec diverses pièces inspirées par certains des Pokmon les plus connus, avec l’inévitablePikachuentre eux.

Jusqu’à présent, il n’a pas été prévu de libérer des vêtements en OccidentAvec un prix d’environ 20 euros (environ 2000 yens hors taxes), cette collection de lingerie et pyjamas a des détails liés à Pokmon tels queÉvoli, Sylveon et Jigglypuff, mais il y a aussi un vêtement avec des motifs de la saga, avec l’emblématique Pokball comme protagonistes; et même un petit sac de voyage avec des références à Pikachu.

Manque de détails sur la possibilité ou non d’amener cette collection en Occident, car Peach John ne distribue généralement pas en dehors du Japon. Cela dit, la vérité est que ces dernières années, plusieurs lignes de vêtements sont apparues inspirées de Pokmon et d’autres grandes franchises de jeux vidéo. Pour célébrer Noël, par exemple, il y aura une collection de maillots de Noël de Nintendo avec des références à Super Mario et Pokmon parmi d’autres sagas; et il y a quelques semaines à peine, Levi’s a présenté des vêtements dédiés à Super Mario.

