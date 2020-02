Pokmon suspend un tournoi TCG au Japon à cause du coronavirus

L’événement allait avoir lieu le 23 février et allait affronter six passes asiatiques.

A l’occasion de la maladie contagieuse, le coronavirus, l’événement dePokmon, Asia Top League Kyoto 2020, qui devait se tenir23 février au Japon, a été annulée. Avec çail y a deux événements de Pokmonsuspendues à cause de l’épidémie, la première allait avoir lieu à Hong Kong le 2 février.

Avec cela, il y a déjà deux événements annulés par Pokmon à cause de la maladie.Pour sa part,The Pokmon Companya signalé qu’en raison du virus, ils ont été contraints de suspendre l’acte, bien queIl peut être réglé jusqu’à une nouvelle date plus tard.

La rencontre du titre Game FreakJ’allais affronter six passes de la région asiatiquepour trouver le meilleur joueur TCG, le jeu de cartes Pokémon compétitif.

La maladie contagieuse est originaire de Wuhan,le coronavirus, continue d’affecter l’industrie du jeu vidéo: PUBG reporte un événement à Berlin il y a quelques jours; The Outer Worlds a retardé sa sortie sur Switch; et le Taipei Game Show reporte sa célébration à cause de l’épidémie.

Attends juste de voircomment continuer d’affecter la maladie à l’industrie du jeu, puisque les pertes sont immenses, comme nous l’avons vu avec la baisse accusée bien connue des ventes de la console Switch.

