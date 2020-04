Pokmon Sword and Shield crée un événement de Pâques idéal pour entraîner des créatures compétitives

Idem apparaîtra sur les raids Dinamax et des récompenses liées à la parentalité seront attribuées.

Épée Pokmon ignifuge / bouclier Pokmon ont une nouvelleévénementcélébrant l’arrivée du printemps et les festivités dePâques. Il est disponible dès maintenant et dure jusqu’au 16 avril. Comme vous pouvez l’imaginer, la zone sauvage abrite le protagoniste Pokmon, tous liés à la reproduction et aux œufs. En fait, cela semble être un événement incontournable pour les amateurs de gastronomie.pokmon cra compétitif.

Ainsi, dans les raids, nous trouverons des versions Dinamax de créatures telles que Bonsly, Budew, Cleffa, Mantyke, Mime Jr; Munchlax, Pichu, Riolu, Togepi, Toxel, Tyrogue et Wynaut, récupérez le portail spécialisé Serebii. On peut aussi trouverIdem, l’axe central de ce mécanicien, avec une bonne répartition des IV si on a de la chance dans les raids de meilleure qualité.

Même si nous ne pouvons pas attraper le Pokmon que nous trouvons dans les nids, lors de l’achèvement des raids, nous accéderons à une table intéressante deboutonoù vous pouvez trouver des objets pour former des véhicules électriques, ainsi que des pierres éternelles, des liens de destin et d’autres outils parentaux. Cependant, vous devez être conscient que l’événement chevauche un précédent, vous trouverez donc de temps en temps des incursions spéciales de Copperajah (Sword) et Garbodor (Shield), toutes deux sous forme Gigamax.

D’autre part, nous vous rappelons que le mouvement caractéristique de Zarude, le prochain Pokmon légendaire à atteindre les jeux de huitième génération, a déjà été révélé.

