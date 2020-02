Pokmon Sword and Shield présente Toxtricity Gigamax et d’autres nouvelles

Un nouveau Pokmon légendaire sera également présenté lors de la Journée Pokmon.

Par Mario Gmez / 5 février 2020, 21:30 commentaires

Un an de plus,The Pokmon Companyse prépare à célébrer laPokmon Dale 27 février, marquant l’anniversaire des jeux originaux (Pokmon rouge et vert) au Japon. Par conséquent, la société a résumé dans un communiqué de presse les nouvelles les plus remarquables concernant les anime et les jeux vidéo. Parmi ces derniers, il y a, bien sûr, Pokmon Sword / Pokmon Shield et les débuts dunouvelle forme Gigamax de toxicité.

Comme vous le savez probablement, Toxtricity, une des créatures natives de Galar, aun grave et un autre aigu, à la fois électriques et toxiques. Sa forme Gigamax, disponible dans les raids les plus rares, combine à la fois un monstre capable de convertir ses attaques électriques en Gigadescarga, un mouvement brutal qui endommage et paralyse ou empoisonne les adversaires affectés.

La forme aiguë de Toxtricity Gigamax apparaît dans les incursions de Pokmon Sword, et la forme sérieuse, dans ShieldSi vous êtes intéressé à l’obtenir, prenez note: apparaît dans leRaids Dinamaxdes nids de la région sauvage, du 7 février au 8 mars. Vous pouvez trouver la forme aiguë dans Pokmon Sword et la forme sérieuse dans Pokmon Shield, mais vous pouvez toujours rejoindre le jeu d’un joueur de l’autre version en utilisant l’outil de recherche pour vaincre et capturer le Pokmon opposé. D’un autre côté, le 27 février, nous commencerons à voir des Milcery spéciaux dans les raids qui pourraient gigamaxiser lorsqu’ils évolueront en Alcremie.

Le même jour, comme déjà annoncé, TPCi a également dévoilé un nouveau Pokmon unique qui n’a aucun indice pour l’instant, et qui s’ajoutera aux quelques nouveaux Pokmon uniques qui feront leurs débuts dans le pass d’extension Pokmon Sword and Shield. De son côté, Pokmon GO recevra à nouveau le cuirassé Mewtwo du film Mewtwo Strikes Back pour célébrer l’arrivée de ce dernier sur Netflix. Apparaître dans des raids à partir du 25 février, aux côtés d’une armée de clones de Charizard, Blastoise, Venusaur et même Pikachu.

