Pokmon Sword and Shield sont remplis de créatures Gigamax dans un événement à durée limitée

On trouvera plus facilement certaines espèces dans les raids, dont le retour de Snorlax.

Encore une fois, Pokmon Sword / Pokmon Shield ont tourné le calendrier des événements pour leincursions dans la zone sauvage, ce qui signifie que certaines espèces peuvent être trouvées plus facilement dans les nids proéminents. Cette fois, Toxtricity, Grimmsnarl, Hatteren, Kingler et Orbeetle s’éloignent des raids et prennent le contrôle des formes Gigamax deSnorlax, Machamp et Gengar.

Si vous avez été attentif à l’actualité des jeux de huitième génération, vous savez sûrement que Snorlax Gigamax a déjà été vu dans la région il y a quelques semaines, et peut-être en avez-vous déjà un avec les meilleures statistiques. Machamp et Gengar, quant à eux, sont un nouvel ajout aux événements de cette classe. Si vous souhaitez les ajouter à votre collection, vous avezjusqu’au 25 marspour le faire.

Chacun de ces Pokmon a 20% de chances d’apparaître, selon les experts de Serebii. Il y a unprérequispour activer l’événement, c’est-à-dire: allez dans l’option “news” du menu “cadeau mystère”. Une fois cela fait, entrez simplement dans la zone Wild et restez à l’écoute pour les incursions de votre console et celles trouvées par d’autres joueurs.

Activez l’option Actualités dans le menu cadeau mystère pour participerPendant ce temps, Espada et Escudo continuent de réussir leurs ventes, en particulier au Japon, nous continuerons donc très probablement de voir ce genre d’événements régulièrement. Et bien que nous connaissions déjà le Galar Pokdex dans son intégralité, il existe encore des espèces en attente telles que le légendaire Zarude.

