Pokmon Sword and Shield toujours intraitable dominant la vente de jeux au Japon

Nintendo Switch Lite continue au-dessus du modèle de console hybride d’origine.

Une semaine de plus, nous avons les données sur la vente de jeux et de consoles sur le marché japonais, avec une épée et un bouclier Pokmon qui reste en haut de la table touchant déjà le3,5 millions de jeux vendusuniquement au Japon. succès qui est protégé par les bonnes ventes deNintendo Switchet le modèle Lite, qui dépasse encore une fois les numéros du modèle d’origine.

Persona 5 Scramble a vendu environ 30 000 jeux entre Switch et PS4Au cours de la dernière semaine, toujours à la suite des données fournies par Famitsu, Persona 5 Scramble a réussi à vendre près de 20000 unités sur PS4, tandis que la version Nintendo Switch est restée à près de 10000 exemplaires. Notez queneuf des dix plus vendusCe sont des jeux de la console hybride, ce qui en dit long sur le succès de la machine Nintendo.

N’oubliez pas qu’il y a quelques semaines, il a été confirmé que Nintendo Switch a vendu plus de 50 millions de consoles. Parmi les nouveautés de la semaine, on retrouve également la Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, qui dans sa version pour console hybride occupe la sixième place avec un peu plus de 11 000 exemplaires vendus.

Vente de jeux (total cumulé)

NSW]Épée / Bouclier Pokémon (The Pokemon Company) 24886 (3470674)[PS4]Persona 5 Scramble (Atlus) 19,504 (135,499)[NSW]Minecraft (Microsoft) 12510 (1288595)[NSW]Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 11 958 (2 793 235)[NSW]Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 11 635 (3 581 055)[NSW]Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Capcom) 11.610 (Nouveau)[NSW]Ring Fit Adventure (Nintendo) 8 958 (704 963)[NSW]Persona 5 Scramble (Atlus) 8889 (55304)[NSW]Super Mario Party (Nintendo) 7 650 (1 354 554)[NSW]Dr. Kawashimas Brain Training pour Nintendo Switch (Nintendo) 7.644 (165.331)

Vente de consoles (total cumulé)

Nintendo Switch Lite 37.784 (1.424.065)

Nintendo Switch 15314 (10 876 722)

PlayStation 4 5946 (7416245)

PlayStation 4 Pro 3 637 (1 447 175)

Nouveau 2DS XL (y compris 2DS) 1064 (1699929)

Nouveau 3DS XL 67 (5 885 490)

Xbox One X 37 (18 999)

Xbox One S 35 (92 881)

