Pokmon Sword and Shield vous permettra de mettre la main sur les exclusivités de l’autre version avec un événement

Vous permet de trouver des Pokmon rares dans la zone sauvage pour une durée limitée.

Game freaka surpris les joueurs de Pokmon Sword / Pokmon Shield avec un nouveauévénementdisponible pour une durée limitée. Si votre Nintendo Switch est connectée à Internet, vous pouvez accéder àRégion de Sylvesterpour trouver des Pokmon rares plus souvent dans les nids de raid, y compris des créatures qui n’apparaissent pas normalement dans votre version du jeu.

De cette façon, nous pouvons trouver des Pokmon comme Darumaka et Darmanitan de Galar; Ponyta et Rapidash de Galar; Passimian et Oranguru et bien d’autres jusqu’au 25 mars. Au cours de la même période, nous pouvons également trouver certainsPokmon gigamaxque vous auriez pu ignorer dans le passé, comme Machamp, Snorlax ou Gengar Gigamax.

Le portail Serebii, l’un des plus largement utilisés dans la saga Pokmon aujourd’hui, a couplé une liste avec tous lesPokmon qui peut apparaîtrependant l’événement, leur taux d’apparition, leur niveau et les objets qu’ils peuvent obtenir en les battant lors de raids depuis cet endroit spécial. Il s’agit notamment de machines techniques, d’articles d’évolution, de bonbons Dinamax et bien d’autres.

Nous vous rappelons que l’événement qui amènera le nouveau légendaire Zarude sur les consoles du Japon a été dévoilé récemment, sans aucun indice sur son arrivée en occident pour le moment. D’un autre côté, et alors que l’avenir des jeux de base de huitième génération n’est pas du tout en danger, The Pokmon Company annule plusieurs tournois en face à face à cause du coronavirus.

