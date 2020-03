Polémique au Canada pour les mauvais traitements infligés aux testeurs pendant la crise des coronavirus

L’agence d’externalisation attribue aux accords de confidentialité la lenteur de la réaction.

L’industrie du jeu vidéo a une réputation loufoque lorsqu’il s’agit de bien traiter les employés, et la pandémie mondiale continue de l’alimenter avec des cas comme la chaîne de vente au détail GameStop et maintenant l’agence Keywords Studios, qui selon Rank et le magazine. File aurait attendu jusqu’à la dernière minute pour suspendre ses opérations au Canada, exposant ses employés à la contagion, dans des conditions d’hygiène inadéquates et indemnisant sélectivement les personnes touchées par la maladie.

Selon une enquête menée par le magazine précité, spécialisé dans les questions de travail, l’agence de test de Keyword Studios à Montréal aurait été lente à agir face à la crise, pour des raisons financières et de confidentialité, malgré les adversités.

La direction ne fait tout simplement pas confiance à l’absence de fuites“Lorsqu’il est fermé, le studio n’aura tout simplement pas le flux de vente nécessaire pour continuer à payer les salaires. “, cite le rapport, basé sur un document divulgué.” Alors pourquoi ne pas travailler à domicile? Les journaux de chat montrent que, dans une large mesure,la logique derrière les politiques est due aux accords de confidentialité, et que la direction ne fait tout simplement pas confiance à l’absence de fuites susceptibles de compromettre les projets de leurs clients. “

De plus, les employés de l’entreprise ont exposé des politiques d’invalidité extrêmement restrictives, ainsi que des compensations exigeantes qui ne s’appliqueraient qu’aux personnes infectées par COVID-19 qui avaient voyagé à l’extérieur du Canada avant le 17 mars.

Pour sa part, explique le rapport, les mesures préventives auraient été discrètes et insuffisantes, les testeurs travaillant dans des conditions de surpeuplement et partageant des outils tels que des tablettes ou des lunettes de réalité virtuelle. “La direction ne fera rien tant qu’il n’y aura pas de cas dans le bâtiment ou dans l’équipe.. “, a expliqué un testeur.

Pour sa part,le directeur de l’entreprise, Andrew Day, a nié avoir mis ses employés en dangeret a affirmé avoir pris les mesures nécessaires pour adapter l’opération à ce qu’il a décrit comme une période sans précédent. “En tant que fournisseur de services pour l’industrie mondiale du jeu vidéo, nous comptons sur nos employés à chaque heure de chaque jour et nous leur souhaitons bonne chance hier, aujourd’hui et demain. En les protégeant et en poursuivant les tâches qui nous sont confiées, que ce soit le développement , l’externalisation de l’art, les tests, la localisation, l’enregistrement audio ou le support des lecteurs, nous espérons conserver autant d’emplois que possible. “

Cela dit, le gouvernement local a pris des mesures à ce sujet et, à partir de demain, toutes les opérations non essentielles dans la région cesseront.

Comme nous l’avons dit précédemment, ce n’est pas le premier débat sur les conditions de travail qui se pose face à la crise sanitaire, puisque GameStop était également dans l’œil de l’ouragan, il y a quelques jours, lorsqu’il hésitait à arrêter ses opérations.

