Polémique épée et bouclier Pokémon

Explication et considérations

En juin 2019, le mois de l’E3 2019, nous avons reçu beaucoup de nouvelles informations concernant les jeux vidéo et les plateformes de jeux vidéo. En outre, nous avons obtenu beaucoup d’informations sur Pokémon, comme la conférence de presse Pokémon, le Pokémon Sword and Shield direct et, finalement, le spectacle Nintendo E3. En particulier, dans l’événement Treehouse Nintendo E3, nous avons obtenu des informations sur les prochains jeux Pokémon directement des développeurs. Cependant, ces informations ont déclenché une controverse sur l’épée et le bouclier Pokémon. Que s’est-il passé?

Explication de la controverse sur l’épée et le bouclier Pokémon

Lors de l’événement Nintendo Treehouse, l’équipe a interviewé Shigeru Ohmori et Junichi Masuda de Game Freak à propos des jeux. À la toute fin de l’interview, ils ont révélé des informations concernant Pokémon Sword and Shield et le prochain service Pokémon Home.

C’est que contrairement aux jeux précédents de la série, les joueurs ne pourront pas importer de Pokémon non disponible dans le Pokédex régional. Ergo, il n’y aura pas de Pokédex National en plus du Pokédex Galar. Cela ne signifie pas qu’il y aura moins de Pokémon disponible dans le jeu. Cependant, cela signifie les joueurs ne pourront pas apporter tous leurs Pokémon des jeux précédents.

Les joueurs pourront toujours apporter des Pokémon des jeux précédents à Pokémon Sword and Shield via Pokémon Home. Cependant, cela ne fonctionnera qu’avec les Pokémon qui se trouvent dans le Galar Pokédex.

Junichi Masuda, Shigeru Ohmori et leur interprète lors de l’événement Nintendo Treehouse

Comme ce sera la première fois dans la série principale Pokémon que cette option ne sera pas disponible, elle a suscité BEAUCOUP de critiques de la part des fans de Pokémon. La controverse a éclaté après une interview de Junichi Masuda avec US Gamer. Il a déclaré que la décision était en partie parce qu’ils «créent [Pokémon] avec une fidélité beaucoup plus élevée avec des animations de meilleure qualité ».

À la suite de la déclaration, les fans en colère ont souligné que Game Freak réutilisait les animations des jeux précédents. Par conséquent, ils se sont retournés contre Game Freak, qualifiant le studio de développement de paresseux. Les fans en colère ont même commencé des campagnes sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #bringBackNationaldex. Certains attaquent et harcèlent même directement les employés de Game Freak, dont Masuda.

Choses à considérer à propos de la controverse sur l’épée et le bouclier Pokémon

La controverse continue avec des fans en colère contre Game Freak. Pendant ce temps, d’autres fans irrités contre les précédents défendent Game Freak et ainsi de suite. Alors que cette lutte continue, nous aimerions que les personnes autour de la controverse envisagent certaines choses.

Une question de portée

En premier lieu, il est important de noter que Game Freak ne dit pas qu’il est ou était impossible d’intégrer tous les Pokémon dans le jeu. Ils ont simplement décidé de ne pas le faire. Chaque fois qu’il y a un projet, l’une des premières choses à décider est la portée du projet. Les chefs de projet doivent connaître l’ampleur de leur projet, peu importe que nous parlions de créer un jeu ou de construire un gratte-ciel.

Notez que les principales contraintes dans la gestion de projet sont la portée, le temps, la qualité et le budget.

Ainsi, les gens de Game Freak ont ​​décidé dès le début du développement qu’ils n’apporteraient pas tous les Pokémon aux nouveaux jeux. Au lieu de cela, ils ont décidé d’utiliser leurs ressources dans d’autres aspects des jeux. Notez que je n’implique pas que c’était la meilleure décision, je dis simplement qu’ils l’ont décidé à l’avance et avaient des raisons de le faire. Que ce soit sage de leur part, c’est à chacun de décider.

La portée des jeux Pokémon

Il est important de considérer qu’il y a beaucoup plus que des Pokémon dans les jeux Pokémon. Surtout dans le cas de Pokémon Sword and Shield. Ce sont l’introduction à la prochaine génération de Pokémon et à la nouvelle région. En plus de cela, ce sera également le premier saut générationnel dans une console HD Home.

Remarque: les jeux Pokémon Let’s Go ont été les premiers jeux Pokémon HD principaux. Cependant, ils faisaient partie de la génération VII (Alola) de Pokémon et des remakes de Pokémon Jaune. Par conséquent, les jeux ne comprenaient que Kanto Pokémon et ses variantes Alolan.

Une nouvelle génération de Pokémon implique la conception d’une nouvelle région avec tous ses composants, la création d’une nouvelle intrigue ou histoire, la conception de nouveaux gadgets ou mécaniques et enfin, la conception, la modélisation et l’animation de nouveaux Pokémon et personnages. En plus de cela, le saut générationnel et console signifie peaufiner les anciens modèles et animations Pokémon. Avec bien plus de 800 Pokémon et le développement de jeux étant un processus très compliqué, ce n’est pas une tâche simple à faire.

#BringBackNationalDex L’ajout de tous les 1000 ~ Pokémon à Sword / Shield signifierait des animations en jeu et dans le monde pour chacun d’eux. Cela signifierait au moins faire une passe d’animation / art de base lors de leur portage (ce n’est jamais un travail de copier / coller). (1/4) https://t.co/S9LeMUYGtX

– Véritable ours soviétique (@MDKII) 29 juin 2019

Nous obtenons une image encore plus claire du travail que Game Freak fait si nous tenons compte du fait qu’ils ont sorti VII générations de jeux Pokémon avec Sword and Shield à partir de la génération VIII. Non seulement cela, mais ils ont publié des jeux Pokémon principaux chaque année depuis la sortie du jeu original en 1996 (à l’exception de 1997 et 2015).

Pokémon étant l’une des franchises de jeux les plus populaires et aucun signe d’arrêt immédiat, il est irréaliste de penser qu’ils continueront à présenter tous les Pokémon précédents dans chaque nouveau jeu. À un moment donné, cela deviendra tout simplement insoutenable. En fin de compte, ils ont décidé que c’était le moment d’apporter ces changements, car Pokémon Sword and Shield serait un tournant majeur dans les jeux Pokémon principaux.

Cependant, ne pourraient-ils pas simplement obtenir les ressources nécessaires pour continuer à créer des jeux plus grands et meilleurs?

La réalité des ressources

On pourrait faire valoir que Game Freak aurait pu éviter ce problème en embauchant plus de personnel. Sinon, Nintendo aurait pu intervenir dans un autre studio de développement pour aider Game Freak pendant le processus de développement. (Comme il l’a fait auparavant avec d’autres jeux ambitieux). Alors, pourquoi cela ne s’est-il pas produit? Sont-ils simplement gourmands?

Il s’avère que la solution n’est pas si simple. Autant nous voudrions penser que deux personnes peuvent faire le même travail qu’une fois sur deux, ce n’est pas forcément vrai. Encore plus lorsque nous parlons d’emplois spécialisés tels que ceux impliqués dans le développement de jeux.

De plus, il y a le fait que les nouveaux employés ont besoin de formation et peuvent avoir besoin de temps pour créer une synergie avec l’équipe et leur travail. De plus, il n’y a que peu de travail qui peut être réparti entre plusieurs équipes et personnes tout en restant efficace. Il existe de nombreuses techniques de développement logiciel et de gestion de projet qui sont utilisées pour développer un projet plus efficacement. Cependant, la gestion de projet est compliquée et ne doit pas être prise à la légère.

Donc, si ajouter plus de ressources n’est pas la solution ultime, qu’en est-il du report du jeu? Cela devrait faire l’affaire, non? Après tout, le temps est infini. Ainsi, ils pourraient prendre le temps dont ils ont besoin pour obtenir suffisamment de ressources et faire le jeu juste….

La réalité d’un délai épée et bouclier Pokémon

Je déteste paraître répétitif mais la vérité est que ce n’est pas si simple non plus. Il y a beaucoup plus dans Pokémon que ce qui est visible. Pokémon est bien plus que les jeux, c’est un empire de franchise multimédia.

Alors que Nintendo et Game Freak se préparent pour la sortie d’une nouvelle génération, The Pokémon Company se prépare pour beaucoup plus. Chaque fois qu’il y a une nouvelle génération Pokémon, il y a aussi une nouvelle saison Anime. L’anime doit être en production en même temps que les jeux pour sortir ensemble ou au moins proches les uns des autres. Ce travail et cette planification sont effectués bien avant la sortie afin de tout préparer.

Pokémon est bien plus que des jeux

Outre l’anime, il y a aussi les jeux de cartes à collectionner. Ceux-ci doivent être conçus et démarrer la production de masse avant la sortie de la nouvelle génération afin d’arriver à temps sur le marché. Il existe également des jeux dérivés, comme Pokémon Go, qui organisent parfois des événements spéciaux pour générer un battage médiatique autour d’une annonce ou d’une sortie Pokémon importante. Toutes ces choses se produisent en même temps que Game Freak travaille sur leurs jeux. Tous les processus sont chronométrés pour respecter un calendrier strict.

Avec seulement quelques mois pour la sortie de Pokémon Sword and Shield, il est probablement trop tard pour apporter des modifications à ce calendrier. De plus, Pokémon est le titre phare des vacances de Nintendo pour 2019. Cela signifie que Nintendo compte sur Pokémon pour stimuler les ventes de Nintendo Switch au cours de la saison la plus importante de l’année.

Conclusion

Compte tenu de l’ensemble de l’image, il semble peu probable que nous voyions des changements sur Pokémon Sword and Shield avant sa sortie. En d’autres termes, au moins pour l’instant les fans ne devraient pas s’attendre à un retard ni à l’inclusion du National Pokédex.

Cependant, cela ne veut pas dire que c’est juste ou que nous devrons simplement l’accepter. Les fans ont le droit d’être mécontents des décisions prises par Nintendo et Game Freak concernant Pokémon Sword and Shield. Par conséquent, si vous n’êtes pas d’accord avec ces jeux, n’oubliez pas que vous pouvez exprimer votre mécontentement en n’achetant pas le jeu et en indiquant vos raisons.

Dans cet esprit, nous aimerions décourager tout type d’attaque ou de harcèlement contre les développeurs Pokémon et les employés de Game Freak. À la toute fin, rappelez-vous qu’ils veulent offrir des jeux que nous apprécions. Donc, s’ils ne l’ont pas fait, ce n’est pas parce qu’ils voulaient délibérément baiser le jeu pour vous. Supprimer le contraire, cela signifierait qu’ils ont fait une erreur et ont mal compris ce que les fans voulaient.

N’oubliez pas que ceux qui ne sont pas d’accord avec vous sont aussi des humains …

Donnons-leur la chance de faire les choses correctement. En attendant, si vous ne voulez pas jouer à leurs nouveaux jeux, vous devrez attendre. N’oubliez pas que le harcèlement personnel ne résoudra pas le problème. Nous espérons vraiment que nous pourrons tous profiter des futurs jeux Pokémon! Vous pouvez lire notre avis sur toute la controverse sur l’épée et le bouclier Pokémon dans cet article.

