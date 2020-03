PONG change ROLES et annonce sa réinvention, PONG Quest!

On peut dire, sans crainte de se tromper, que PONG fait partie de l’histoire vivante du monde des jeux vidéo. Un titre addictif, que même s’il ne s’agissait pas du premier jeu vidéo, il a été le premier à être commercialisé, devenant un grand succès (en proie à des clones qui atteignent nos jours), qui a façonné l’industrie du jeu vidéo telle que nous la connaissons aujourd’hui (au moins , conceptuellement). Eh bien, Atari et le développeur britannique Checkered Ink viennent de nous surprendre avec PONG Quest, un jeu qui promet de nous présenter un version totalement nouvelle de l’œuvre emblématique sortie en 1972.

PONG Quest est une toute nouvelle version du classique, qui se concentre sur la plongée dans les donjons pour nous présenter un plaisir jeu de rôle Dans lequel, en tant que palette jeune et courageuse, nous devrons entrer dans un large assortiment de donjons perfides pour sauver le monde de PONG. Le jeu en question aura des modes de combat classiques, compétitifs et en ligne avec lesquels compléter son histoire et sera sorti sur Nintendo Switch ce printemps au prix de 14,99 $ (probablement même chiffre en euros). Pour reprendre les mots de Jean-Marcel Nicolai (COO d’Atari):

Nous sommes ravis de donner vie à PONG Quest pour honorer l’IP classique et apporter son gameplay bien-aimé à une nouvelle génération de joueurs et de fans de RPG. Atari possède un riche portefeuille de titres et explorer de nouvelles façons de donner un nouveau souffle à ces franchises donne des résultats passionnants.

Pour finir, et comment pourrait-il en être autrement, nous vous laissons avec sa bande-annonce officielle, ainsi que certaines de ses principales fonctionnalités:

Caractéristiques principales:

Personnalisation de la palette – Concevez et personnalisez votre propre avatar de palette avec des vêtements amusants, des accessoires et plus encore.

Boosters à gogo: plus de 50 balles PONG spécialisées, chacune avec leurs propres attributs uniques, donnent aux joueurs la possibilité de rendre leurs rebonds plus féroces que jamais.

PONG for All – Participez au chaos multijoueur avec jusqu’à trois autres joueurs, chacun ayant la possibilité d’utiliser des balles PONG spécialisées, créant des tours imprévisibles et un plaisir incommensurable.

