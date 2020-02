PopCap Soft lance Plants Vs. Zombies 3

Capture d’écran: Popcap Games (Kotaku

Le troisième opus de la légendaire série de jeux de défense des fleurs de PopCap a été mis en ligne sur les appareils iOS et Android aux Philippines, avec davantage de régions dans les semaines à venir. Plants Vs. Zombies 3 est vertical au lieu d’horizontal et 3D au lieu de 2D, mais l’idée de base est la même.

Après avoir joué avec des tireurs à la troisième personne et un jeu de cartes à collectionner, Plants Vs. Zombies 3 ramène la série à ses racines, bien qu’avec quelques changements substantiels. L’orientation du jeu est passée de paysage à portrait pour faciliter la lecture au téléphone d’une seule main. Les graphiques 2D emblématiques de la série sont désormais en trois dimensions, un changement qui, selon Bruce Maclean, producteur exécutif de PopCap Games, offre plus de flexibilité pour les futures fonctionnalités et mises à jour.

Les modifications apportées au gameplay de base apportent Plants Vs. Zombies 3 en ligne avec les jeux de défense de voies modernes. La lumière du soleil, le pouvoir utilisé pour invoquer des plantes sur le champ de bataille, est désormais générée automatiquement au fil du temps, plutôt que les joueurs doivent placer manuellement des tournesols avant de recruter des troupes. Les plantes sont ajoutées à l’arsenal d’un joueur en collectant des graines, qui peuvent également être utilisées pour améliorer les troupes florales.

Depuis les quelques tours que j’ai joués jusqu’à présent, Plants Vs. Zombies 3 est un jeu plus rapide que ses prédécesseurs, conçu pour des batailles rapides en déplacement. Il est gratuit et il y aura des microtransactions, mais le charmant sens de l’humour de la série demeure et cela ne coûte pas un centime.

Le jeu est maintenant disponible pour tester les gens avec des comptes iOS ou Google Play aux Philippines, avec plus de pays prévus dans les prochaines semaines. Consultez l’annonce officielle pour plus d’informations sur Plants Vs. Zombies 3.

