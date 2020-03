Porings est la nouvelle mascotte Free Fire et vous pouvez en obtenir un gratuitement

Les utilisateurs de Free Fire qui ont déjà joué à Ragnarok Online sont sans aucun doute satisfaits du dernier événement collaboratif dans le titre de tournage, car grâce à lui, ils peuvent obtenir des objets inspirés du MMORPG. Jusqu’à présent, on savait que les articles qui arriveraient étaient des cosmétiques, mais aujourd’hui, le Poring est venu au magasin comme animal de compagnie et la meilleure chose est que vous pouvez en obtenir un sans dépenser d’argent.

Il a été révélé aujourd’hui que le nouvel animal de compagnie venant à Free Fire est Poring. La capacité de ce familier est de protéger l’armure des dommages tout en rétablissant constamment sa durabilité, selon sa description. Ce que vous devez savoir, c’est qu’à en juger par la poste, il y aura différentes formes de Poring. Le Poring vert est appelé “Poporing” et le Poring avec des ailes est appelé “Angeling”.

Comment obtenir un Poring en Free Fire?

Ce personnage est disponible dans le magasin en 2 packs, l’un coûtant 499 diamants et l’autre coûtant 399 diamants, mais dépêchez-vous, c’est pour une durée limitée, il commence aujourd’hui et se termine le 11 avril. Ce contenu apparaîtra également au hasard avec des tours, 1 tour coûtera 25 diamants, mais vous pouvez profiter de faire 5 tours en échange de seulement 99 diamants.

✨ Obtenez l’adorable animal de compagnie Poring pour seulement 499 diamants! ✨

Lequel des 3 porages est votre préféré? 👀 pic.twitter.com/aVMhMcgDBj

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 20 mars 2020

Il est possible d’obtenir un Poring gratuit

D’autre part, si vous voulez obtenir un Poring sans frais, vous devrez participer à un événement de dessin. Les règles sont simples, vous devez dessiner un Poring in Free Fire et laisser votre ID. 20 dessins seront sélectionnés et les créateurs gagneront la mascotte. Nous vous laissons avec l’image de la promotion.

Dessinez un Poring in Free Fire, laissez-nous votre chef-d’œuvre, votre carte d’identité et 20 joueurs gagneront l’adorable animal de compagnie! 😍💕 pic.twitter.com/4wDovSaBxq

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 20 mars 2020

Que pensez-vous de l’arrivée de Poring comme animal de compagnie dans Free Fire? Allez-vous essayer de l’obtenir? Dites-le nous dans les commentaires.

Le contenu n’arrête pas d’arriver sur Free Fire et si vous faites partie de ceux qui collectionnent des personnages, sachez que Jota vient de rejoindre le jeu. Avec lui, le mode de jeu Mortal Edge est apparu, qui présente des modifications dans la manière de se battre.

