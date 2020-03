Porter des masques, annuler les voyages en avion, etc.

Photo: .

L’épidémie en cours d’un coronavirus nouvellement découvert et parfois mortel amène de nombreuses personnes à se demander dans quelle mesure elles devraient modifier leur vie quotidienne pour éviter l’infection. Comme la maladie connue sous le nom de COVID-19 a commencé à se propager localement dans certaines parties des États-Unis, nous avons compilé les réponses aux questions fréquemment posées par nos lecteurs, amis et collègues.

Q: Combien de temps le virus peut-il survivre sur des surfaces? Les sprays et les lingettes désinfectantes sont-ils efficaces contre cela?

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur le nouveau coronavirus, officiellement appelé SARS-CoV-2. Cela inclut des choses comme combien de temps il peut survivre en dehors du corps. Mais les coronavirus ne sont pas une nouvelle menace pour les gens en général: d’autres types provoquent régulièrement le rhume, et le nouveau virus est génétiquement proche du virus du SRAS bien étudié. Cela signifie que nous pouvons faire des suppositions assez éclairées à ce sujet, selon Marcus Plescia, médecin hygiéniste en chef de l’Association of State and Territorial Health Officials, qui représente les agences de santé publique étatiques et locales à travers les États-Unis.

Plescia a déclaré à Gizmodo que le virus ne pouvait probablement «vivre» que sur la plupart des surfaces pendant quelques heures. Et il n’y a rien de spécial dans sa biologie qui le rend imperméable aux désinfectants domestiques, donc ceux-ci devraient fonctionner aussi. (Hier, l’EPA a publié une liste de désinfectants recommandés.) Les responsables de la santé ont averti que l’exposition aux fomites (c’est-à-dire les surfaces ou les objets contaminés par le virus) pourrait être une source possible de transmission, mais le plus grand risque de l’attraper reste un contact étroit avec les personnes infectées. personnes et en respirant des gouttelettes de la toux ou des éternuements de quelqu’un.

Q: Les masques faciaux sont-ils efficaces pour empêcher la propagation de ce coronavirus? Vont-ils me protéger?

Les masques chirurgicaux – ceux que vous voyez le plus souvent porter en public – sont plus efficaces pour attraper les très petites particules virales qu’une personne infectée crache que pour empêcher une personne en bonne santé d’entrer en contact avec des particules virales. Les masques qui forment un joint contre le visage et contiennent des filtres à air intégrés sont plus efficaces pour empêcher la transmission, mais ceux-ci doivent s’adapter correctement et être mis et retirés correctement pour être efficaces.

Les experts avec lesquels Gizmodo s’est entretenu ont fait valoir que les masques peuvent avoir un effet positif indirect, car ils rappellent aux gens de ne pas toucher leur visage. Mais maintenant, dans de nombreux endroits, l’approvisionnement national en masques faciaux risque de s’épuiser, ce qui représente un risque pour les travailleurs de la santé (pour qui le port de masques est un élément crucial de la sécurité au travail). Donc, notre meilleur conseil pour le moment est de porter un masque si vous êtes malade ou si vous soignez une personne malade, et de vous en tenir aux lavages fréquents des mains, en évitant de vous toucher le visage et en gardant la distance des autres pour prévenir l’infection autrement.

Q: Dois-je annuler mon prochain voyage?

Il n’y a pas de réponse simple. Si vous envisagez de voyager aux États-Unis, vous devez porter une attention particulière aux avertissements répertoriés sur les sites Web des gouvernements des États concernés; si vous voyagez à l’étranger, le département d’État américain a une liste courante des avis en cours. Sinon, vous devriez être OK.

Cela dit, de nombreux pays tentent toujours de contenir leurs flambées par le biais de quarantaines et de l’isolement, et la situation change quotidiennement. Vous devez donc vous préparer à la possibilité de rester coincé quelque part plus longtemps que prévu (apportez des médicaments supplémentaires, un ordinateur portable, etc.). De nombreux lieux de travail commencent également à appliquer leurs propres restrictions de voyage, tandis que les organisations annulent leurs grands rassemblements et conventions, alors gardez un œil attentif sur tous les événements auxquels vous prévoyez d’assister.

Q: Faut-il arrêter de se serrer la main? Est-il impoli de dire: «Lancer une nouvelle tendance, ne pas se serrer la main»?

La partie potentiellement dangereuse de se serrer la main au cours de cette épidémie n’est pas la poignée de main elle-même – elle touche vos yeux, votre bouche ou votre nez avec ces mêmes mains immédiatement après. Donc, si vous ne voulez pas vous sentir grossier, vous pouvez toujours vous secouer, mais lavez-vous les mains dès que possible avec de l’eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avec au moins 60 pour cent d’alcool.

Les gens adoptent ou utilisent rapidement d’autres façons de dire bonjour, comme se cogner le coude ou s’incliner doucement. Alors allez-y et définissez une nouvelle tendance!

Q: Quelle est la probabilité que le virus devienne un fléau annuel et saisonnier comme la grippe?

Nous ne savons pas. Les flambées récentes de maladies récemment découvertes comme le SRAS ont commencé à être fortes, mais ont complètement éclaboussé en quelques mois, pour ne plus revenir depuis. D’autres maladies, comme le Zika, ont été introduites dans de nouvelles parties du monde comme l’Amérique du Sud, provoquant des épidémies généralisées en 2016. Mais bien que Zika continue à infecter les gens là-bas, ces épidémies sont loin d’être aussi puissantes qu’elles l’étaient à l’époque.

COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, pourrait certainement suivre la voie de Zika, devenant un rhume doux comme ceux causés par d’autres espèces de coronavirus. Mais ce n’est pas une règle que les nouvelles maladies qui deviennent endémiques s’atténuent toujours (exemple: le VIH). De même, il est à espérer que des températures plus chaudes peuvent atténuer l’épidémie, préparant le terrain pour qu’elle se transforme en une maladie saisonnière comme la grippe. Mais ce n’est pas une garantie, étant donné que nous voyons actuellement COVID-19 faire son apparition dans les pays plus chauds d’Amérique du Sud ainsi qu’en Australie, juste après sa saison estivale.

Q: Le remède naturel X guérira-t-il le coronavirus?

La liste des remèdes maison recommandés pour le coronavirus, d’après l’expérience de ce journaliste, comprend jusqu’à présent l’extrait de sureau, l’ail et diverses tisanes. Ailleurs, des manivelles bien connues ont essayé de colporter des choses comme l’homéopathie et l’argent liquide.

La vérité est que, par rapport aux infections bactériennes, les infections virales sont tout simplement plus difficiles à traiter. Il n’y a pas de traitement approuvé pour le coronavirus, bien qu’il existe maintenant des médicaments antiviraux expérimentaux et hors AMM qui se sont révélés prometteurs. Parce que la plupart des gens (quelque part autour de 85 pour cent, sinon plus) auront une présentation légère, plus comme un mauvais rhume qu’une pneumonie menaçant le pronostic vital, des médicaments en vente libre comme l’acétaminophène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple, l’ibuprofène) devrait aider à soulager les symptômes de la fièvre. Les pastilles de zinc ont également été mentionnées comme un moyen de prévenir ou de raccourcir les infections à coronavirus, mais il n’y a aucune preuve solide qu’elles puissent le faire.

Devriez-vous compter sur des remèdes maison pour vous protéger du coronavirus? Probablement pas, et vous ne devriez certainement pas faire confiance à un produit qui vous est vendu comme un «remède». Mais tant que vous n’évitez pas de vrais soins médicaux ou ne prenez aucun médicament qui pourrait interagir mal avec un remède à la maison, ce n’est pas la fin du monde si vous buvez des smoothies à l’ail. L’effet placebo est très réel, après tout.

Q: Comment puis-je être responsable pendant tout cela?

Cette question couvre de nombreuses préoccupations que les gens ont eues, de la nécessité de stocker des fournitures ménagères à la possibilité de rendre visite à leurs parents plus âgés.

Le virus pourrait être en mesure de se propager à partir de personnes qui ne se sentent pas malades, mais nous ne pensons pas que ces cas silencieux sont un des principaux moteurs de l’épidémie. Il a été signalé que la période d’incubation du virus – le temps qu’il faut pour montrer les symptômes une fois infectés – pouvait durer jusqu’à 27 jours, mais encore une fois, la plupart des gens semblent tomber malades dans les deux semaines et aussi tôt que deux jours après l’infection. Donc, si vous ne vous sentez pas malade, il devrait être agréable de visiter et de passer du temps avec des personnes à haut risque (personnes âgées et / ou immunodéprimées) sans vous inquiéter de les infecter; assurez-vous de suivre tous les conseils habituels, comme vous laver les mains souvent.

Vous vous demandez peut-être aussi à quel point vous devriez être inquiet et proactif. Pendant des semaines, des experts en santé publique et des journalistes (dont celui-ci) ont comparé COVID-19 à la grippe, qui tue régulièrement des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis.Et bien que les gens devraient prendre la grippe plus au sérieux qu’eux, cette épidémie n’est pas ” t quelque chose à nettoyer – cela pourrait être pire qu’une saison de grippe typique.

Contrairement à la grippe, nous n’avons ni vaccin ni traitement pour atténuer l’impact ou la propagation de COVID-19. Bien que son véritable taux de mortalité ne soit pas clair, il est probablement plusieurs fois plus mortel que la grippe, en particulier pour les personnes âgées et immunodéprimées. À l’heure actuelle, les agences de santé tentent de trouver et de contenir les flambées locales de la maladie. Mais ces efforts échoueront probablement, et vous devriez vous préparer à apporter des changements pour vous protéger, vous et vos proches, en toute sécurité.

Vous n’avez pas encore besoin de bouleverser radicalement votre vie. Mais vous pouvez peut-être acheter une plus grande quantité de nourriture non périssable et d’autres choses que vous utilisez régulièrement, en particulier du savon. Si vous avez une maladie chronique qui nécessite des médicaments, assurez-vous d’avoir un approvisionnement régulier de vos ordonnances pouvant durer quelques semaines.

Si COVID-19 commence à se propager dans votre ville, commencez à travailler à domicile si vous le pouvez. Si vous êtes malade (même si vous pensez qu’il ne s’agit que d’un léger rhume), restez à la maison et loin des autres. Si vous tombez gravement malade – au point où vous avez du mal à respirer – consultez un médecin pour passer un test. Malheureusement, toutes ces choses seront beaucoup plus difficiles à faire pour les personnes occupant des emplois à bas salaire sans congé payé.

Mercredi, le vice-président Mike Pence a annoncé que tous les tests seraient couverts par une assurance publique et privée, et l’administration Trump propose une proposition similaire pour couvrir les traitements nécessaires pour les personnes non assurées. Bien qu’il soit encore difficile de tester de nombreuses personnes aux États-Unis pour le virus, cela devrait commencer à changer bientôt.

Plus généralement, il est normal d’avoir peur lorsque vous entendez quelqu’un tousser et d’éviter les réunions sociales avec de grands groupes de personnes. Mais ne laissez pas cette peur se transformer en haine et en préjugés d’autrui – le virus ne se soucie pas de l’appartenance ethnique d’une personne qu’il infecte, et vous non plus.

La plupart des gens qui tombent malades, en particulier les jeunes enfants, s’en sortiront bien, et c’est bien. Mais ne considérez pas cela non plus comme une nuisance inoffensive – il vaut mieux faire des plans maintenant, avant que la situation ne s’aggrave.

