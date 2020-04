Posséder Fallout 76 sur PC? La version Steam sera gratuite

Vous possédez déjà Fallout 76 sur PC, mais vous souhaitez pouvoir jouer au jeu via Steam? Vous pourrez le faire à partir du 14 avril, le jour même du lancement de la nouvelle extension Wastelanders

Quiconque achète Fallout 76 via Bethesda.net avant le 13 avril et relie ses comptes Steam et Bethesda obtiendra le jeu gratuitement sur Steam. Les abonnements Atoms et Fallout 1st ne seront pas transférés entre les plates-formes, mais tous les articles achetés via la boutique seront disponibles sur Bethesda.net et Steam.

Cette offre ne s’applique qu’à la version PC. Les joueurs Xbox One et PS4 devront acheter la version Steam séparément pour y accéder, et le jeu ne prend pas en charge le jeu multiplateforme.

Du 14 au 28 avril, toute personne qui achète le jeu sur Steam recevra également gratuitement la collection Fallout Classic avec les deux jeux originaux et Fallout Tactics. Cela s’applique également à ceux qui revendiquent la version gratuite de Steam via leur compte Bethesda.net.

L’extension Wastelanders est gratuite pour tous les joueurs, et elle a été légèrement retardée par rapport à sa date de sortie originale du 7 avril en raison de COVID-19. L’extension ajoutera des humains PNJ très demandés. Il contient une nouvelle quête dans les Appalaches et deux événements appelés Riding Shotgun et Radiation Rumble seront mis en ligne en même temps qu’il sera lancé. Ceux-ci ne sont pas conçus pour les nouveaux arrivants, vous voudrez donc vous préparer et augmenter votre niveau avant de les essayer.

Bethesda avait précédemment déclaré qu’elle garderait Fallout 76 hors de Steam afin de maintenir une “relation directe” avec les joueurs. Cependant, la grande majorité des autres jeux Bethesda sont déjà sur la plate-forme.

À l’affiche: Fallout 76: Wastelanders – Bande-annonce officielle

