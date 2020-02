Pour célébrer le jour du saut, tous les défis quotidiens de Red Dead Online impliquent le saut

J’ai oublié aujourd’hui que c’était Leap Day. Mais les gens de Rockstar Games ne l’ont pas fait et ont décidé de s’amuser en faisant tous les défis quotidiens de Red Dead Online sur le saut.

Comme l’a souligné HoneyNoots, l’utilisateur de Reddit, il semble que Rockstar soit un grand fan de Leap Day. Tous les défis quotidiens impliquent de sauter ou de sauter. Par exemple, un défi demande aux joueurs de sauter de leur cheval à un train en mouvement. Un autre défi oblige les joueurs à sauter d’un toit ou d’une falaise sur leur cheval en dessous.

J’ai “sauté” en ligne pour vérifier les défis moi-même et bien sûr, les gens ne mentent pas. Pendant que je courais autour de Red Dead Online, un autre joueur est passé par moi et a sauté sur mon cheval. Je suppose qu’ils se connectaient et relevaient tous les défis. (Ou ils ont juste beaucoup aimé mon cheval.)

Au début, deux défis ne semblent pas liés au Leap Day. Un défi demande aux joueurs de survivre à une embuscade ennemie. Mais pour relever ce défi, les joueurs doivent se faire sauter par certains ennemis. Tu piges? L’autre défi étrange est de collecter du Thym rampant, ce qui semble être un peu de jeu de mots en référence à la façon dont une journée supplémentaire ralentit la progression de l’année. Un peu exagéré, mais je vais le leur donner.

Si vous voulez gagner de l’or et de l’XP supplémentaire en RDO, aujourd’hui est une bonne journée pour éliminer rapidement un tas de défis. Ou peut-être aimez-vous aussi célébrer les Leap Days. Si c’est le cas, saut sur Red Dead Online aujourd’hui et sauter dans un hall et à partir saut autour.

Pardon.

.