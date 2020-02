Pour cette raison, il n’y a pas de DLC historique pour Luigi’s Mansion 3

Quelque chose qui a dérouté les fans de Nintendo, c’est lorsque la société a annoncé qu’elle allait lancer un DLC multijoueur pour Luigi’s Mansion 3. De tous les jeux possibles, pourquoi lancer une extension multijoueur pour une aventure solo? Eh bien, ses développeurs, Jeux de niveau supérieurIls ont la réponse.

La réponse simple est que NLG Il ne voulait tout simplement pas le faire. Tout remonte aux premières années de l’entreprise, quand ils travaillaient sur des expériences multijoueurs telles que Super Mario Strikers Lors d’un récent entretien avec Kotaku, Bryce Holliday, directeur créatif de Luigi’s Mansion 3, Il a expliqué que son équipe aimait tout simplement faire des jeux multijoueurs:

«Chez NLG, nous aimons créer des titres multijoueurs, donc ce DLC est plein de ces expériences que nous voulons partager. Au début, nous étions invités à faire une extension solo, mais rapidement l’idée a été abandonnée. Faire des jeux d’histoire est un processus lent et difficile, plus qu’un mode multijoueur, nous finissons donc par le transformer en DLC. Faire du DLC multijoueur sera quelque chose de nouveau pour NLG et nous forcera à exercer nos cerveaux multijoueurs ” Un avantage supplémentaire est que le découpage des idées solo permet de les enregistrer pour autre chose à l’avenir. »

Source: Kotaku

