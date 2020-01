Pour cette raison, l’auteur de The Witcher évite de comparer les séries télévisées et les jeux

Après le récent succès de l’adaptation de The Witcher à une série télévisée, il est impossible de ne pas comparer les jeux vidéo avec la bande Netflix, bien qu’elle soit basée sur l’œuvre originale, de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Cependant, l’auteur considère qu’il vaut mieux ne pas le faire, car ce sont deux moyens complètement différents.

Dans une interview avec Gizmodo, l’auteur de la série littéraire a été interrogé sur la façon dont il comparerait la série télévisée avec celle des jeux vidéo. À cela, l’écrivain est allé directement avec son commentaire en disant qu’il ne peut pas faire la comparaison, puisqu’il n’a pas expérimenté les jeux vidéo, mais précise que les deux médias ont leurs vertus.

«Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo car je n’en ai pas joué. Depuis que je suis enfant, je n’ai joué à aucun jeu – à une exception possible du bridge et du poker. Les jeux vidéo ne sont tout simplement pas pour moi, je préfère les livres comme divertissement. Cependant, à mon avis, les séries télévisées et les jeux vidéo – aucun d’entre eux – ne peuvent être comparés. Ils sont très différents en termes d’approximation, de fabrication et d’objectif. Vous ne pouvez pas comparer les spaghettis carbonara avec un vélo. Cependant, les deux présentent des avantages et des inconvénients », a expliqué le créateur polonais.

Quelque chose d’évident qui est venu au succès de la série Netflix était l’augmentation des ventes de livres, donc on a demandé à l’auteur comment il avait reçu cette nouvelle. «Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Sapkowski a demandé en retour: “Qu’est-ce que j’ai désespéré?” Qu’est-ce que j’ai versé des larmes? Qu’est-ce que j’ai considéré comme un suicide? Non monsieur. Mes sentiments étaient plutôt évidents et pas excessivement complexes. »

Plus tard, l’écrivain a remarqué la raison pour laquelle il pensait que la série avait stimulé le succès des livres et des jeux vidéo et a répondu par le proverbe latin «habent sua fata libelli» (les livres ont leur propre destin), en au lieu d’attribuer le motif à son talent, car “il est très modeste” pour le faire.

Que pensez-vous des déclarations de cet écrivain unique? Êtes-vous d’accord avec la comparaison organisée par la création? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que la voiture de l’œuvre originale ne soit pas fan de jeux vidéo, l’acteur qui donne vie au personnage de Geralt dans la série télévisée elle-même et a déjà essayé le dernier opus de la série, en plus de préférer le PC. La vérité est que The Witcher en tant que franchise a atteint de nombreuses personnes à travers le monde et pour vous donner une idée de la passion de la communauté des fans, il suffit de regarder ce fabuleux cosplay de Ciri.

La série Witcher est disponible exclusivement sur Netflix et la pré-production de la deuxième saison devrait commencer bientôt. Vous pouvez trouver plus de nouvelles sur cette IP si vous consultez cette page.

