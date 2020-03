Pour cette raison, le contrôleur Xbox Series X continuera d’utiliser des piles.

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

30/03/2020 17:28

La révélation de l’anticipation Xbox Series X pendant Les Game Awards 2019 Cela a soulevé beaucoup de questions sur ce qui a changé et ce qui n’a pas changé. En particulier, beaucoup ont été surpris Microsoft Elle continuerait à utiliser des piles AA pour ses commandes, mais apparemment, la société a une explication pour expliquer pourquoi.

Présentée à la fin de 2020, cette nouvelle console comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que des unités de stockage plus rapides et plus grandes, des ports HDMI 2.1, USB 3.0 et d’autres fonctionnalités inédites. Mais le contrôle utilisera toujours des piles AA.

Cette idée a amené de nombreux fans à se demander pourquoi Microsoft ne fait pas la même chose que Sony lors de l’utilisation d’un chargeur standard pour recharger les commandes. Jason Ronald, directeur adjoint de la gestion des programmes Xbox Il a déclaré que «donner de la flexibilité est le moyen de plaire aux deux catégories de personnes. Il a ajouté que “vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne comme dans le contrôle Elite, mais c’est quelque chose de séparé. “

N’oubliez pas que vous pouvez déjà connaître toutes les spécifications techniques du Xbox Series X en cliquant sur ce lien. D’un autre côté, si vous voulez savoir comment cette console se compare au Playstation 5, consultez ce tableau comparatif.

Source: Eurogamer

Voici à quoi ressemblerait une édition spéciale Nintendo Switch de The Witcher 3



Les élèves célèbrent leur diplôme dans Animal Crossing: New Horizons

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.