Pour cette raison, Netflix a opté pour un film d’animation de The Witcher.

À la surprise de beaucoup, des rumeurs au début de cette année suggéraient que Netflix travaillait sur un film d’animation de Le sorceleur. Peu de temps après, le géant du streaming a officiellement annoncé le projet The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ce film, dirigé par l’équipe de création en direct, se concentrera sur l’histoire d’origine de Vesemir. Mais pourquoi ne pas le faire en live-action? Apparemment, certaines des ambitions de l’équipe créative ne fonctionneront que dans l’animation.

L’un des principaux auteurs du film, Beau DeMayo, a expliqué ce qui suit dans une interview pour Bande dessinée:

«J’étais là lorsque Laurren Hissrich, showrunner de la série, nous a approchés pour nous demander ce que nous pouvions faire en animation que nous ne pouvions pas faire en live-action. Il n’y a pas toujours de parité entre les deux médias. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez applaudir… qui auront l’air incroyables… si vous le faisiez en live-action, cela aurait simplement l’air idiot ou un peu faux à l’œil humain. »

Cela est particulièrement vrai, en particulier avec les monstres et la magie The Witcher. De mai Il dit que le public comprendra le raisonnement derrière ces décisions quand il regardera l’anime:

«Et en ce qui concerne le script, il y a certaines choses dont nous pouvons profiter en termes d’animation que seule l’animation peut faire. Je pense que c’est ce qui m’excite le plus pour les fans… quand vous regardez l’anime, ce n’est pas seulement les événements, c’est ce que Studio Mir a pu faire. C’est ce que nos partenaires de la division anime sur Netflix ont réussi à réaliser … c’est une histoire que nous n’aurions pu raconter en aucune façon en direct. “

