Pour cette raison, nous n’avons pas vu Knuckles dans le film Sonic

Le film de Sonic Il a présenté de nombreux éléments emblématiques du jeu vidéo original, tels que des bagues, des chaussures et bien sûr, sa rivalité avec le Docteur Robotnik Cependant, de nombreux fans prévoyaient de voir d’autres personnages dans cet univers, en particulier Jointures, l’échidné rouge qui a accompagné le hérisson bleu dans une grande partie de ses aventures. Mais selon son directeur, il y a une raison logique à son absence.

Jeff Fowler a été interviewé par ComicBook.com, où il a révélé que l’axe central de ce premier film était de se concentrer sur la rivalité entre Sonic et Dr. Robotnik, sans ajouter beaucoup d’autres personnages au mix. L’important était de raconter leur histoire d’origine de manière appropriée, ainsi que d’établir correctement leur relation avec les autres personnages:

«Pour ce premier film, nous ne faisions que regarder le jeu vidéo de 1991, voir où il avait commencé et garder quelque chose de simple. Nous voulions juste frapper la cible avec la rivalité entre Sonic et Robotnik … Il y a beaucoup de grands personnages dans l’univers Sonic, mais le plus important est de commencer avec Sonic et de parler un peu de son histoire d’origine, afin que tout le monde tombe amoureux de lui Et ils veulent continuer à regarder. Et puis, si tout se passe bien, nous pouvons élargir davantage et commencer à apporter tous ces personnages que les fans connaissent et veulent. Personne n’est plus heureux que moi d’avoir cette opportunité. »

Jusqu’à présent, le film Sonic a recueilli un peu plus de 200 millions de dollars, et cela n’a pas encore été publié dans une grande partie de Asie. D’un autre côté, l’artiste derrière Dieu de la guerre (2018) a décidé de créer ses propres versions de Knuckles, Tails et Sonic, et ici vous pouvez voir à quel point ils sont restés incroyables.

Source: ComicBook

