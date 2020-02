Pour défendre Stardew Valley, Animal Crossing ou My Time at Portia et profitez de la tranquillité

La proposition calme de Nintendo peut être le refuge parfait de la journée loin des complications.

Depuis quelque temps, je recherche des jeux vidéo à l’abri des avatars quotidiens qui ont peu à voir avec l’évasion concurrentielle directe et compétitive offerte par leurs mondes virtuels. Et quand je rentre à la maison, et enfin je peux allumer la console, je n’ai tout simplement pas d’humeur pour les scores, les délais ou me battre pour ma survie virtuelle. J’ai donc attendu avec plus d’émotion la proposition calme d’Animal Crossing: New Horizons que l’action d’adrénaline deDoom éternel.

J’ai envie de profiter du plaisir de regarder le soleil se coucher sans craindre qu’un kikimora veuille me mangerJe préfère de plus en plus à l’action l’exploration des paysages qui offrent des mondes extraterrestres extravagants, du tourisme chronologique qui permettentAssassin’s Creed: OriginsetAssassin’s Creed: Odyssey, du camping au plafond deRed Dead Redemption 2ou de longues promenades accompagnant AloyHorizon: Zero Dawn. Mais j’ai envie de profiter du plaisir simple et insouciant de regarder le soleil se coucher à l’horizon à la périphérie d’Oxenfurtsans craindre qu’un kikimora veuille me mangerViandes numériques

Je veux jouer sans pression.C’est pourquoi après avoir vu les différentes avancées d’Animal Crossing: New Horizons, j’ai découvert que ce que je veux c’est précisémentcette promesse de tranquillité. Je me consacre à l’arrosage des plantes, à la capture d’insectes et à la recherche de fossiles. Et que je n’ai jamais joué à l’un des jeux de la franchise, qui n’avait jamais attiré l’attention de leurs petits animaux mignons ou intéressés par leurs activités. Mais maintenant, je peux à peine attendre le 20 mars pour voir si c’est le havre de paix dont j’ai besoin.

En ce moment, je joue My Time à Portia, appréciant mes 40 ans de satisfaction au travail de fabriquer mes propres rondelles en cuivre, à la stupéfaction de ma petite amie, de mes amis, de mes collègues et aussi des miens. Cette longue introduction veut servir dedéfense pour ce genre de jeux, envers ceux qui ont remarqué un peu d’animosité d’un certain secteur des fans qui les critiquent très fort pour leur approche tranquille, leur aspect enfantin ou, tout simplement, pour ne pas être de leur goût.

Cette série est devenue un refuge pour ceux qui ont besoin d’une pause détente facile et de sauts impossibles.Apprécier Animal Crossing, Stardew Valley ou Yonder ne vous rend pas moins valide, il ne fait pas de vous un joueur de second ordre dans une hiérarchie abstraite ridicule et chic sans signification. Il est clair que le titre de Nintendo a une majorité de groupes de fans très définis, mais quand j’ai abordé le sujet ces dernières semaines, j’ai rencontré une certaine surprise parmi ses followers. Peut-être que le secret du succès de cette série, en dehors de son objectif public le plus évident, est précisément quea réussi à devenir un refugePour les autres joueurs qui, publiquement ou non, le reconnaissent, ils ont besoin d’une détente facile et de sauts impossibles.

J’ai hâte de découvrir ce qui m’attend sur la nouvelle île d’Animal Crossing: New Horizons, en supposant, avec sérénité, que c’est peut-être l’équivalent dans le monde des jeux vidéoaller voir les travaux ou s’asseoir dans un parc pour nourrir les pigeons. Et rien ne se passe, c’est ce que le corps me demande.

