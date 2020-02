Pour échauffer les pilotes, le MotoGP 20 démarrera les moteurs le 23 avril

L’une des attractions des jeux de sport est de les acheter juste au début de la nouvelle saison de votre sport préféré. C’est quelque chose que la FIFA a très bien fait, mais aujourd’hui il ne s’agit pas de parler de football, c’est de parler de motos. Le défi était compliqué, mais cette année, Milestone a mis toute la viande sur le gril et après un gros effort de la part du développeur, nous aurons notre ration motorisée à deux roues quelques semaines après le début de la compétition reine. C’est comme ca, Le MotoGP 20 arrivera le 23 avril sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia. Voici votre première bande-annonce pour que vous puissiez y jeter un œil:

Supérieur De plus. Plus rapide

Le MotoGP 20 a pu écouter les joueurs du précédent épisode, et les nouveautés qu’il comprend cette année vont dans ce sens. La stratégie est la clé pour remporter la victoire, et nous saurons mieux que quiconque grâce au mode Manager. En rejoignant une équipe officielle 2020 ou une nouvelle équipe sponsorisée par de vraies marques du monde MotoGP, les joueurs auront un environnement à gérer et cela nous aidera à choisir une nouvelle équipe, à analyser les données de course ou à améliorer la moto. Mais la chicha du jeu restera dans le gameplay, en pariant pour offrir une expérience selon la réalité, en améliorant le système d’impulsion, la gestion du carburant, l’usure asymétrique des pneus et dommages aérodynamiques, qui influenceront l’apparence de la moto et ses performances sur piste. En outre, le mode historique revient et l’IA a été améliorée pour être plus juste, rapide et naturelle.

Enfin, des éditeurs ont été ajoutés et l’expérience en ligne s’est améliorée, soulignant la possibilité de participer au Championnat MotoGP eSport pour remporter le titre de champion du monde. Que pensez-vous des nouvelles générales que le MotoGP 20 apporte cette année? On espère que vu les résultats avec MotoGP 19, les développeurs pourront se racheter cette année en proposant une version à la hauteur de la console hybride. À plus!

Source: communiqué de presse Milestone et Dorna

