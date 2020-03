Pour le moment, il n’est pas prévu d’annuler EVO 2020

À mesure que la situation des coronavirus évolue, de plus en plus d’événements de jeux vidéo ont été annulés ou reportés, selon ce que leurs organisateurs décident. Après avoir annoncé que E3 2020 Cela n’allait plus se produire en raison de cette pandémie mondiale, les utilisateurs se sont tournés vers les événements à venir qui pourraient être annulés, et parmi eux se trouve EVO 2020.

Comme avec Gamescom, l’équipe de EVO 2020 Vous n’avez pas encore prévu d’annuler l’événement, bien que cela puisse bien sûr changer à tout moment:

“Pour le moment, Evo poursuivra son projet d’organiser l’événement du 31 juillet au 2 août 2020 à Mandalay Bay (sous réserve de réouverture), mais nous suivons activement les mises à jour de l’Organisation mondiale de la santé, le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les autorités locales et les agences de santé publique concernant COVID-19 et nous continuerons de conseiller la situation. La santé de nos assistants et de notre personnel sera le facteur élémentaire lors de la prise de décision. En cas d’annulation ou de report d’Evo, tous les achats de billets seront remboursés. »

