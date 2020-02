Pour le moment, il n’est pas prévu d’annuler l’E3 2020, selon les organisateurs

Avec la récente annulation du Conférence des développeurs de jeux (GDC) cette année, de nombreux doutes et spéculations ont surgi quant à l’annulation éventuelle de la Salon du divertissement électronique (E3), qui aura lieu en juin. Mais il semble que, du moins pour l’instant, il n’est pas prévu d’annuler l’événement.

À travers un tweet, le journaliste vétéran de Vice Gaming et coanimateur du podcast Jusqu’à ce que la mort nous sépare, Patrick Klepek, veille à ce que les organisateurs du E3 Ils n’ont pas l’intention d’annuler ou de reporter l’événement:

Voici ce que les organisateurs de l’E3 m’ont dit au sujet de l’annulation de GDC, et si cela aura un impact sur l’E3. Aucun changement pour le moment. pic.twitter.com/etwWpIivkb

– Patrick Klepek (@patrickklepek) 29 février 2020

«C’est ce que les organisateurs de l’E3 m’ont dit au sujet de l’annulation de GDC, et si cela aura un impact sur l’E3. Aucun changement pour l’instant.

Salut Patrick – tout le monde regarde la situation de près. Nous continuerons de surveiller, car notre priorité absolue est la santé, le bien-être et la sécurité de tous les participants et exposants. Compte tenu de ce que nous savons en ce moment, nous continuerons avec l’E3 2020. Les inscriptions et les ventes de billets anticipent un événement passionnant pour cette année. »

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment la situation du COVID-19, aka coronavirus, d’ici là. Si les choses restent les mêmes, voire s’aggravent, il est certainement possible que, pour la première fois depuis longtemps, nous n’ayons E3 pour cette année Jusqu’à présent, ce sont toutes les entreprises qui ont confirmé leur présence à cette édition 2020.

Source: Patrick Klepek

