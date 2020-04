Pour le moment, il n’est pas prévu pour Alita 2, explique l’acteur Christoph Waltz

Par Sebastian Quiroz

04/9/2020

Alita: Battle Angel est considérée comme l’une des meilleures adaptations d’un anime et d’un manga au grand écran, car il ne s’agissait pas d’inclure toute l’histoire de cette œuvre dans un film de deux heures. Cependant, il semble que pour le moment il n’y ait pas de plan pour une suite, quelque chose qui a déçu non seulement les fans, mais l’acteur Christoph Waltz.

Dans une récente interview, Christoph Waltz, qui a joué le Dr Dyson Ido dans cette adaptation, révélé “déçu et surpris” au fait que, plus d’un an après le lancement d’Alita, il n’y a pas de nouvelles d’une poursuite. Dès qu’il a été interrogé sur son retour pour une suite, voici ce qu’il a répondu:

“Bien sûr! Bien sûr! Mais, tu sais, je suis aussi sage que toi. Je n’ai rien entendu et je suis un peu déçu et surpris de n’avoir rien entendu jusqu’à présent, car je sais qu’il a un public.

Je sais que les gens l’ont aimé et à part ce que les autres ont dit, je l’ai aimé et j’ai aimé travailler dessus et j’ai aimé le résultat. Vous savez, c’était Fox et Fox n’existe plus. Maintenant c’est Disney. Peut-être que cela ne correspondait pas à Disneyfication, mais je n’en ai aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être qu’ils travaillent sur quelque chose et que je ne serais pas la première personne à l’entendre, mais en attendant, je n’ai rien entendu. »

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles d’Alita: Battle Angel 2, quelque chose qui peut en décevoir plus d’un. Même si cette bande n’a pas été un grand succès au box-office, réussi à amasser 404,9 millions de dollars avec un budget de 170 millions de dollars, bien qu’il semble que ce montant ne soit pas suffisant pour justifier une suite.

Christoph Waltz n’est pas le seul dans cette affaire, car Rosa Salazar Rallies, actrice principale d’Alita, veut également une suite.

Via: GamesRadar +

