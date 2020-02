Pour le succès de Call of Duty: Mobile, Activision offrira plus de séries aux téléphones portables

Call of Duty: Mobile a fait ses débuts l’année dernière et compte déjà des millions de joueurs et a laissé des revenus juteux pour Activision. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est quelque chose qui n’est pas passé inaperçu par la société et comme preuve, nous l’avons inspiré pour prendre plus de séries sur les appareils mobiles avec iPhone et Android.

Dans un récent rapport financier du dernier trimestre de l’exercice 2020, Activision mentionne que la base d’utilisateurs de Call of Duty est passée de 40 à 100 millions de joueurs – ce n’est pas précisé, mais nous supposons qu’il s’agit d’utilisateurs mensuels – grâce au lancement de Mobile Ainsi, il est clair que le lancement mobile a été un énorme succès pour l’entreprise et pour la franchise.

Alors qu’Activision a refusé de donner des chiffres sur l’argent généré par Call of Duty: Mobile, il a expliqué qu’ils étaient ouverts à monétiser leur free-to-play par d’autres moyens. L’un d’eux est la publicité, vous ne devriez donc pas être surpris si vous trouvez bientôt des publicités dans l’expérience Call of Duty: Mobile.

Ce n’est pas tout ce qu’Activision a dit, car il a dit qu’il travaillait déjà à apporter plus de ses principales franchises dans le monde des téléphones mobiles. Ce qui précède passera par des expériences que le distributeur qualifie de “haute qualité”. Malheureusement, il n’a pas avancé quelles sont certaines des franchises qui pourraient faire le saut vers les mobiles.

Fait intéressant, cette déclaration Activision survient peu de temps après la fuite de captures d’écran d’un Crash Bandicoot présumé pour les appareils mobiles. Apparemment, ce sera un coureur sans fin dans lequel nous contrôlerons le marsupial sympathique.

Et vous, quelles franchises Activision pensez-vous que nous verrons dans le monde mobile? Dites-le nous dans les commentaires.

