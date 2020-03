Pourquoi Call Of Duty: la taille du fichier de Warzone est si grande

Call of Duty: Warzone est un très grand jeu en termes de taille de téléchargement. Le client Warzone autonome pèse entre 80 Go et 100 Go selon votre plateforme. Même si vous possédez déjà Modern Warfare, qui partage certains des mêmes actifs, la taille du téléchargement est toujours comprise entre 15 Go et 22 Go. Beaucoup se sont demandé pourquoi la taille du fichier était si grande, et maintenant Infinity Ward a répondu.

Le directeur de production, Paul Haile, a déclaré sur Twitter que la taille du fichier est énorme car Warzone comprend “une tonne de contenu”. De plus, Warzone partage la progression avec Modern Warfare, ce qui signifie que chaque arme et élément de personnage de Modern Warfare doit également fonctionner dans Warzone.

Haile a déclaré que le pipeline de production d’Infinity Ward pourrait être mieux, mais en fin de compte, Warzone est tout simplement un très grand jeu.

“Juste une tonne de contenu”, a déclaré Haile en réponse à un développeur d’Overwatch tweetant sur la taille du téléchargement de Warzone. “Et dans ce cas également, car Warzone partage la progression avec MW, chaque arme et élément de personnage de MP doit également fonctionner dans Warzone. Notre pipeline n’est pas parfait, mais même s’il l’était, il s’agit toujours d’une montagne de données à expédier.”

Pour les nouveaux joueurs, le téléchargement du client Warzone est segmenté. Le premier morceau du jeu est de 20 Go, et une fois celui-ci installé, les joueurs peuvent participer à des matchs Gunfight hors ligne contre des bots pour affiner leurs compétences.

Warzone n’est que la dernière taille de fichier massive pour Call of Duty, car la mise à jour de la saison 2 de Modern Warfare pourrait atteindre 100 Go selon votre plate-forme. Infinity Ward s’est excusé pour la taille énorme du fichier et a promis d’améliorer son pipeline de production pour offrir plus de mises à jour peu encombrantes à l’avenir.

Dans d’autres nouvelles, la prochaine mise à jour de Warzone apportera un changement clé dans la façon dont les tués sont crédités.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Pourquoi Warzone Battle Royale est un grand pas pour Call Of Duty