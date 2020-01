Pourquoi est-il si difficile de faire un bon jeu de comédie?

Comme pour tant d’aspects gênants du processus créatif, la comédie est quelque chose que les jeux vidéo – actuellement au stade de «l’adolescent en colère qui frappe les murs» de son développement en tant que médium artistique – tâtonnent maladroitement. Il y a toujours eu des sources fiables pour des jeux vidéo légitimement amusants: Douglas Adams a écrit des odyssées absurdes comme le simulateur de changement d’adresse sous forme de texte uniquement Bureaucracy de 1987, et LucasArts s’est fait un nom au début des années 90 avec une série désormais légendaire de jeux d’aventures de dessins animés incluant Monkey Island, Sam & Max Hit The Road et Day Of The Tentacle. Mais aussi drôles que ces jeux étaient, ils étaient aussi des valeurs aberrantes, enfermés, à quelques rares exceptions près, dans le monde de niche du jeu sur ordinateur. Lorsque Guybrush Threepwood de Monkey Island errait autour de l’île de Mêlée et disait aux pirates rivaux qu’ils se battaient comme une vache, la plus grande société de jeux au monde se disputait “Notre princesse est dans un autre château!” Rappelle comme ses premiers coups de poignard à l’humour écrit.

C’est un problème qui n’a persisté et s’est intensifié qu’au cours des trois dernières décennies (très lucratives) de croissance et d’expansion du jeu, affligeant une industrie dans laquelle un script écrit est, le plus souvent, considéré comme un développement tardif après coup. La plus grande différence est qu’il y a beaucoup plus de jeux qui tentent de raconter des blagues au 21e siècle, que ce soit la distillation courante des mèmes Reddit qui alimente la franchise Borderlands, des lignes «drôles» parsemées dans des jeux autrement ennuyeux, ou des titres qui ont en fait été développés comme projets comiques.

Prenez par exemple le jeu de tir presque oublié de l’ère Xbox 360, Eat Lead: The Return Of Matt Hazard. Le lauréat du Spike Video Game Award 2009 du meilleur jeu de comédie (c’était le seul nominé cette année) est un parfait exemple de ce qui se passe lorsque toutes les personnes impliquées dans le processus créatif haussent les épaules et se disent «Hé, nous pouvons écrire une vidéo amusante jeu, n’est-ce pas? »Un crédit qui lui est dû: la prémisse d’Eat Lead est ingénieuse,« ressuscitant »un héros d’action fictif des années 90 et le forçant à jouer à travers toute l’histoire inventée de sa franchise éponyme. Avec un personnage principal exprimé par Will Arnett, et la valeur de plusieurs genres de matériel à parcourir, cela aurait dû être une victoire facile – si l’un des écrits avait été, eh bien, drôle. Il faut environ 30 secondes à Eat Lead pour raconter sa première blague, ce qui devrait vous permettre de savoir à quel point ces efforts se sont bien déroulés.

L’écriture comique est un travail difficile et spécialisé, même lorsque l’écrivain opère dans des conditions idéales. Le film offre un plus grand contrôle sur les aspects de la narration et de la plaisanterie comme le timing et le rythme. Dans les jeux, où le mouvement vers l’avant, les angles de caméra et bien plus encore sont souvent cédés aux caprices des joueurs, cela devient exponentiellement plus difficile, surtout lorsque vous travaillez avec des modèles de rôle assez moche pour commencer. Nous ne parlons pas seulement de l’héritage de titres vidéo en mouvement vraiment terribles comme Plumbers Don’t Wear Ties, A Fork In The Tale, trempé par Rob Schneider, ou John-Goodman-need-to-make-a-car -paiement parodie Pyst, soit. (L’apogée de la FMV n’était pas un bon moment pour les jeux amusants, peu importe qui avait le contrôle de la caméra.) L’ouverture à Eat Lead se positionne ouvertement comme un hommage au duc Nukem de 3D Realms, qui avait acquis une réputation de franchise avec un sens de l’humour, principalement en arrachant les vieilles citations de John Carpenter et Bruce Campbell, en jetant de nombreuses références au plaisir de soi gai et en permettant aux joueurs de lancer des billets d’un dollar sur des strip-teaseuses pixelisées.

Hazard a réussi à battre son inspiration au poing quand il s’agissait de prendre d’assaut la scène du jeu moderne. Lorsque le Duke Nukem Forever, retardé depuis longtemps, est arrivé en 2011, il était en quelque sorte encore plus galvaudé, grinçant et dérivé qu’un jeu dont la dérivation était le point essentiel. Forever semble avoir été écrit avec l’hypothèse que tout ce qui est suffisamment ignoble dit par le duc Nukem, ou les marionnettes sans vie qui l’entourent, est de l’or comique automatique. La croyance du jeu que le choc et la comédie sont des substituts adéquats transparaît clairement dans la séquence la plus infâme de Forever, dans laquelle les copines de Duke – librement inspirées des jumelles Olsen, une référence aussi opportune que tout le reste du titre de 2011 – sont imprégnées par des extraterrestres envahisseurs, faites une blague sur la promesse de «perdre du poids», puis mourrez en désordre. Cela est censé invoquer à la fois l’humour et le pathétique, alors que le vétéran de la voix de série Jon St.John grogne une menace de vengeance qui porte exactement la même intonation et émotion qu’il a fait en pleurant un vaisseau spatial explosé dans Duke Nukem 3D.

«Ces répliques sont drôles, parce qu’elles sont dans un jeu Duke Nukem», présument les scénaristes, ne trouvant ainsi aucune raison exceptionnelle d’essayer de les rendre réellement bonnes. Idem un autre groupe de revivalistes qui aurait probablement pu laisser un héros de comédie de jeu échoué dans la tombe: les gens derrière Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry, le seul jeu vidéo que nous connaissons qui vous oblige à regarder un Donald Trump de style EGA directement dans ses yeux perçants et louches tout en riant de blagues sur les agressions sexuelles.

Ces blagues sont choquantes et grossières. Mais ils sont aussi paresseux. La comédie ne peut pas être une réflexion après coup; il ne se présente pas simplement, ou n’est pas intégré à un projet à la dernière minute pour pimenter les choses. (Peu importe ce que certaines écoles de blockbuster modernes pourraient suggérer.) Écrire un jeu amusant signifie reconnaître l’ampleur de la tâche que vous vous êtes fixée et construire le jeu lui-même pour soutenir cet effort. Lorsque la parabole de Stanley raconte ses blagues sur la nature des récits de jeux vidéo, ils atterrissent, non seulement à cause de la voix merveilleusement béat du narrateur de Kevan Brighting, mais parce que le monde du jeu entier a été construit pour les soutenir. West Of Loathing d’Asymmetric ne se contente pas de se vanter d’un script extrêmement drôle – bien qu’il le veuille en fait exactement cela. Il utilise également sa mécanique intégrée pour raconter et soutenir ses blagues, que ce soit pour vous forcer à descendre un tunnel presque sans fin rempli de blagues de chiens hirsutes, ou vous demander de marcher lentement, étape par étape, à travers la bureaucratie exigeante d’un littéral ville morte. Lorsque Guybrush remporte un combat à l’épée en battant son adversaire dans The Secret Of Monkey Island, ce n’est pas seulement l’écriture, mais l’action elle-même qui est délicieusement absurde.

Même au-delà de l’écrit, la comédie dans les jeux est une question de réflexion et de réflexion. Lorsqu’un concepteur de Dark Souls place un coffre qui est en fait un monstre qui pousse votre personnage malheureux dans sa gueule en attente, le jeu raconte une blague qui repose sur tout, de l’équipe d’animation, aux propres actions du joueur, aux attentes établies par le placement d’autres coffres non carnivores. Le flop maladroit des humanoïdes armés de nouilles dans des jeux comme Gang Beasts et Human: Fall Flat peut être généré par les joueurs en appuyant sur les boutons, mais c’est aussi le produit de designers, d’animateurs et de programmeurs qui l’ajustent pour un effet comique optimal.

Dans cette optique, les échecs de Matt Hazard ne consistent pas seulement à raconter des blagues qui ne sont pas très drôles; malgré sa prémisse inspirée, le monde que les concepteurs de Vicious Cycle ont construit pour raconter ces blagues était décidément aussi par cœur. Vous ne pouvez pas simplement créer un jeu drôle, puis le remplir d’un million de mèmes, de petites personnes et d’un poney de cristal nommé Butt Stallion (pour choisir une franchise particulière et flagrante entièrement au hasard) et vous attendre à ce que la brillance apparaisse simplement. La comédie est un acte de création, et elle nécessite tout autant de soin que de coder un moteur physique ou de concevoir un puzzle. Faire de bons jeux qui sont vraiment amusants est un travail difficile et laborieux, et le non-respect de ce processus est une indication assez décente de la raison pour laquelle tant d’entre eux ont sucé.

