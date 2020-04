Pourquoi FB est le meilleur pour vous et vos amis! – HITC

Agence Anadolu / Agence Anadolu via .

Pourquoi Facebook Messenger Rooms est meilleur que Zoom lorsqu’il s’agit de passer du temps avec vos amis à distance.

Grâce au verrouillage qui refuse de prendre fin, les applications de vidéo et de médias sociaux sont devenues plus populaires et controversées avec des préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité pour des gens comme Houseparty. Cependant, en ce qui concerne Zoom en particulier, Facebook a lancé un rival dans Messenger Rooms. Et, quand il s’agit d’une comparaison versus, cette dernière est meilleure pour passer du temps uniquement avec vos amis.

Comme mentionné précédemment, Facebook Messenger Rooms vient tout juste d’être lancé en tant que rival de Zoom. Il y a eu de nombreux problèmes de confidentialité et de sécurité à propos de ce dernier, les écoles de New York l’auraient interdit, mais ces problèmes (résolus ou non) n’ont rien à voir avec la raison pour laquelle Messenger est meilleur.

Continuez simplement à lire pour découvrir les différences entre les deux et pourquoi nous pensons que Facebook est supérieur.

Comment utiliser les salles de chat Facebook Messenger

Ci-dessous, vous découvrirez comment utiliser les salles de chat Facebook Messenger via votre téléphone:

Téléchargez et ouvrez l’application Facebook Messenger (ou assurez-vous qu’elle est mise à jour)

Créez un profil Facebook ou connectez-vous à votre compte

Rendez-vous sur la page Chats et sélectionnez le bouton Créer une salle

Définissez les paramètres d’activité et de confidentialité de la salle

Passez à la page Inviter et choisissez qui peut rejoindre

Les étapes ci-dessus sont fournies par l’Evening Standard.

Facebook Messenger Rooms vs Zoom

L’une des comparaisons notables dans le débat Facebook Messenger Rooms contre Zoom est que la fonctionnalité nouvellement ajoutée / développée est entièrement gratuite.

Une autre différence dans la conversation Facebook Messenger Rooms vs Zoom est que seulement 50 personnes peuvent rejoindre une session Facebook.

Ce sont deux des différences les plus notables entre les concurrents, mais il y a d’autres contrastes qui vous aideront à décider lequel utiliser.

Le zoom est gratuit (bien qu’il soit payant pour les niveaux) et permet jusqu’à 100 personnes à la fois, mais il y a un délai de 40 minutes.

Les versions payantes de Zoom permettent jusqu’à 300 et 500 personnes avec des sessions d’appel de 24 heures, mais encore une fois, vous devez payer pour ces luxes.

Pendant ce temps, Facebook Messenger Rooms est entièrement gratuit et sans limite de temps.

En outre, Cnet note également que Facebook prévoit d’ajouter des moyens de créer des salles à partir de WhatsApp, Instagram Direct et Portal.

Pourquoi Facebook Messenger Rooms est meilleur que Zoom

Facebook Messenger Rooms est meilleur que Zoom lorsqu’il s’agit de passer du temps avec vos amis.

En effet, contrairement à Zoom, Facebook Messenger Rooms est une fonctionnalité gratuite sans limite de temps.

Vous n’allez pas avoir plus de 50 amis à qui parler en même temps (peu importe la popularité que vous pensez à tort que vous êtes), et vous ne voudrez pas payer de frais mensuels pour bavarder avec vos amis pendant plus de plus d’une heure.

Zoom est meilleur quand il s’agit de rencontrer une douzaine d’employés pour des organisations, mais pour simplement bavarder avec vos amis, Facebook est la meilleure alternative.

Vous devez savoir qu’il existe des problèmes de confidentialité à propos de Facebook Messenger ainsi que de Zoom, mais il y a des soucis de confidentialité sur chaque application vidéo qui existe donc vous feriez mieux de les éviter complètement si vous êtes si inquiet.