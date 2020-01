Pourquoi il atteint Switch et qui l’a rendu possible

Un mois! C’est ce qui reste pour que nous puissions profiter des combats dynamiques de Samurai Shodown sur Nintendo Switch. Le jeu a été fait mendier jusqu’à atteindre l’hybride, mais il le fera, finalement, le 25 février, 8 mois après son lancement sur les autres plateformes. Nobuyuki Kuroki, Game Director, a expliqué la pourquoi du retard du lancement dans Switch et qui a rendu possible ce port tant attendu. Ne le manquez pas!

Samurai Shodown: Merci JEUX SAFARI

Grâce à une interview réalisée par Siliconera, nous avons pu savoir pourquoi Samurai Shodown arrive sur Nintendo Switch, quelle a été la raison du retard de son lancement sur la console et qui sont responsables d’avoir finalement réussi à réaliser le portage. Selon Nobuyuki Kuroki, Samurai Shodown arrive sur Nintendo Switch pour permettre à “plus de fans du titre de profiter du jeu” et assure également que “les fans seront satisfaits de cette version”. Cependant, il semble que le portage du jeu ait été assez compliqué en raison de l’objectif de laissez Samurai Shodown fonctionner à 60 images par seconde sur Nintendo Switch. Quelque chose qui, pour Kuroki, est une composante “base de jeux de combat”. C’est pourquoi le directeur du titre est très reconnaissant le travail effectué par SAFARI GAMES, les responsables d’avoir rendu possible ce portage qui nous permettra de profiter du titre SNK samurai sur Switch. Hourra pour les jeux SAFARI!

