Pourquoi il devrait mettre en vedette des protagonistes adultes plutôt que des lycéens – HITC

L’une des idées répétées pour Persona 6 est qu’Atlus devrait prendre une pause des lycéens pour inclure les jeunes adultes en tant que protagonistes.

Persona 5 Royal est sorti sur PlayStation 4 et c’est un chef-d’œuvre absolu. Bien qu’il soit difficile de s’engager pleinement à proclamer qu’il est le roi des JRPG lorsque des gemmes telles que Dragon Quest XI S existent également, il est indéniable que la franchise Persona est devenue une série bien-aimée pour beaucoup de gens. Et, avec Persona 6, une fatalité par opposition à une simulation, les fans partagent de nombreuses idées, l’une des plus répétées étant l’accent mis sur les adultes en tant que protagonistes.

Certains points de vente avaient exprimé leur désir qu’Atlus choisisse des joueurs comme des adultes plutôt que des lycéens avant même le lancement de Persona 5, mais les développeurs japonais avaient raison de placer les joueurs comme le nouveau. C’est parce que Persona 5 diffère considérablement de trois et quatre en vous mettant dans la peau de quelqu’un qui est craint comme un délinquant par opposition à juste un nouveau gamin mystérieux et charmant.

Cependant, avec Persona 5 et son expansion royale qui ont disparu, il semble que Atlus ait largement fait presque tout ce qui était possible dans le cadre du lycée. Bien sûr, les sorciers et les génies de leur studio pourraient probablement le faire fonctionner à nouveau, mais la perspective d’être un jeune adulte dans Persona 6 est plus intéressante sur le papier que d’être un autre lycéen qui doit équilibrer les malheurs et les tribulations de rencontres et examens.

Persona 6 idées et pourquoi il devrait incarner un protagoniste adulte

Plutôt que de se plonger dans des thèmes, cet article d’opinion ne fera que discuter de quelques idées pour Persona 6 et pourquoi il devrait mettre en vedette un protagoniste adulte.

Aucun concept d’histoire ne sera mentionné non plus, car Atlus n’a besoin d’aucune aide ou suggestion lorsqu’il s’agit de créer des récits convaincants d’une heure à une heure 100.

L’idée de Persona 6 mettant en vedette un groupe de jeunes adultes plutôt que de lycéens est intéressante parce que les trois entrées les plus populaires (trois, quatre et cinq) ont toutes mis en vedette un nouvel enfant au lycée.

Ces trois jeux sont des chefs-d’œuvre de JRPG et les différences de thèmes et de paramètres ne les font pas se répéter. Atlus pourrait probablement recommencer avec le sixième versement s’ils n’abandonnaient pas la vie d’un adolescent à l’école, mais être le nouveau gars au travail aurait le potentiel d’être un changement bien plus important.

Si Atlus devait se concentrer sur un jeune adulte commençant un nouvel emploi, il pourrait toujours conserver la fonction de liens sociaux / confidentiels qui a contribué à rendre la série si prolifique et aimée. Après tout, travailler dans un bâtiment plein de costumes, c’est comme le lycée parce que vous avez toujours les parias, les intimidateurs, les gens populaires et le directeur (c’est-à-dire le patron).

En plus d’avoir un groupe de personnes avec qui se lier d’amitié et tomber amoureux, le lieu de travail offre également les mêmes possibilités d’activités telles que les heures supplémentaires, le choix d’assister aux réunions, etc. Et, en tant qu’adulte, vous pourriez visiter des endroits dans les villes pendant la soirée que les lycéens ne pourraient pas.

Pour développer cela, vous pouvez également choisir de participer à des activités après la soirée. Atlus a divisé les jours en deux parties: l’après-midi et le soir, mais chez un Persona 6 avec des adultes, vous pouvez avoir l’après-midi, le soir et la nuit. Cela éviterait le désagrément qui accompagne le fait de se coucher, mais cela pourrait également être transformé en une forme de gestion où vous devez décider quand il est préférable de se coucher tôt plutôt que de peindre la ville en rouge.

Persona a fait un excellent travail pour que les joueurs jeunes et plus âgés ressentent le stress qui accompagne les examens et la vie à l’école, et ils pourraient facilement le faire avec des adultes car la plupart des angoisses sont les mêmes, mais en référence au maintien à flot en payant les factures et ne pas être renvoyé, ainsi que trouver une petite amie. Cela signifie que les statistiques sociales pourraient toujours rester, car des qualités telles que la gentillesse, le charme et les tripes sont tout aussi pertinentes (sinon plus qu’au lycée).

L’une des déceptions de Persona 5 est la suppression des clubs à rejoindre, et cela pourrait faire un retour dans Persona 6 car vous pourriez demander aux joueurs de décider, à l’âge adulte, de rejoindre quelque chose comme une salle de sport ou une équipe de sport amateur (Atlus pourrait certainement trouver quelque chose de plus intéressant, convaincant et mature à juger par Catherine Full Body).

Persona 5 Royal a des personnages adultes que vous pouvez dater comme Kawakami et le «docteur mortel», et ce dernier en particulier est un excellent choix. Les adultes sont parfois des partenaires romantiques plus intéressants parce qu’ils ne sont pas timides à propos des relations en raison de leur maturité, donc un Persona 6 mettant en vedette un groupe de personnes romancables qui ne reculent pas et agissent ridiculement timides autour de la notion de relation serait un bienvenue au départ de la constante “w-wait what!”.

Ce ne sont que quelques idées et raisons pour lesquelles nous pensons que les protagonistes adultes seraient un changement bienvenu pour Persona 6. Encore une fois, vous n’auriez pas besoin de supprimer les statistiques sociales ou les confidents / liens, vous pouvez garder le jeu comme une simulation de vie en développant sur les activités, et vous pouvez également rendre les relations plus animees et moins timides.

Cependant, si Persona 6 concernait toujours un groupe de lycéens, nous serions toujours trop excités parce que c’est Atlus.

