Pourquoi il n’y a pas de sortie anticipée pour les copies numériques sur le PSN Store – HITC

Square Enix

Square Enix a expliqué pourquoi il ne proposait pas de version anticipée pour les copies numériques du remake de Final Fantasy 7 sur le PSN Store.

Le remake de Final Fantasy 7 sort dans une semaine et Square Enix a célébré son lancement imminent en lançant une nouvelle bande-annonce (c’est un spoiler lourd FYI). Cette bande-annonce a naturellement excité de nombreux fans, mais ce qui avait également fait mousser les fans à la bouche était la supposée perspective de la sortie du jeu dès le début sur le PSN Store. Malheureusement, malgré la pandémie de coronavirus, Square Enix a expliqué pourquoi il ne fournissait pas de version anticipée pour les copies numériques.

Les fans espérant une sortie anticipée sur le PlayStation Store proviennent de la sortie prématurée de copies physiques dans des endroits comme l’Australie. Il est naturel que ceux qui ont précommandé une copie numérique envient ceux qui ont un physique et peuvent jouer une semaine auparavant, il n’est donc pas surprenant que les fans aient demandé à Square Enix de leur accorder le même privilège.

Comme prévu, la demande de ces fans n’est pas accordée car le remake de Final Fantasy 7 ne sortira pas tôt sur le PSN Store. Et, si un non ne vous suffit pas, la justification de Square Enix peut être trouvée ci-dessous.

Pourquoi il n’y a pas de sortie anticipée pour les copies numériques du remake de Final Fantasy 7

Square Enix ne fournit pas de version anticipée pour les copies numériques du remake de Final Fantasy 7.

Des copies physiques du jeu ont été publiées très tôt par certains détaillants, mais ceux qui ont acheté une copie numérique devront attendre la date de sortie du jeu, le 10 avril.

Quant à savoir pourquoi les copies numériques ne seront pas lancées et déverrouillées prématurément, Square Enix a déclaré que c’était à cause de “problèmes logistiques qui pourraient perturber le lancement numérique pour tout le monde”.

Une déclaration de Square Enix se lit comme suit (via Screenrant):

«Bien que nous comprenions la frustration de voir le jeu en vente dans certains endroits, la majeure partie de nos livraisons aux détaillants du monde entier doivent toujours arriver dans les magasins pour notre date de sortie du 10 avril.

De plus, la modification de la date de sortie numérique à ce stade pourrait entraîner des problèmes logistiques susceptibles de perturber le lancement numérique pour tout le monde. Par conséquent, nous respecterons une date de sortie numérique le 10 avril. Merci de votre compréhension.”

Il est certes plus qu’ennuyeux que certaines personnes puissent jouer tôt l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, mais il ne reste plus que sept jours à attendre, donc il sera bientôt jouable pour tout le monde.

Nous ne pouvons malheureusement pas passer le temps en allant dehors et en faisant quelque chose de bien appelé vivre, mais vous pouvez toujours essayer de passer le temps à la place en revenant aux jeux Final Fantasy d’autrefois ou en complétant quelque chose dans votre carnet de commandes.

