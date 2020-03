Pourquoi la première heure d’un jeu vidéo est la plus importante

L’importance de capter et de maintenir l’attention du joueur et comment les premières mesures de jeu sont utilisées pour cela.

Glissez l’écran de votre bibliothèque – ou les étagères de votre étagère – et essayez le premier jeu que vous avez commencé, mais pas terminé. Pourquoi est-ce votre destin? Ce pourrait être un cadeau malheureux, ou le titre a été victime de battage médiatique; mais le pourcentage de joueurs quittant les titres avant de les terminer augmente. Selon certaines études, les chiffres font peur: neuf jeux sur dix sont achetés, mais pas terminés etau moins 50%de ceux qui commencent sont abandonnés dans les premières heures de jeu. Dans mon cas, ce jeu dans lequel j’ai arrêté le doigt a été Assassin’s Creed: Odyssey. Un bon jeu pour arrêter.

Pourquoi ces situations se produisent-elles? Les experts estiment qu’il s’agit d’un problème d’implication entre le joueur et ce que propose le jeu vidéo; mais on pourrait dire qu’une partie de cette déconnexion vient de facteurs externes. Le temps que nous passons à jouer a augmenté, tout comme le nombre de lancements et le volume des jeux longue distance – les fameux jeux en tant que service. En raison de cette situation, de nombreux titres ont une occasion unique de nous garder en contrôle:la première heure de jeu.

I. Le temps qui définit l’expérienceNous avons parlé de la première heure de jeu car c’est la fenêtre jouable que la plupart des joueurs complètent lorsqu’ils décident de jouer un titre pour la première fois. En raison du taux d’abandon élevé et de l’énorme difficulté de maintenir le joueur dans le jeu lui-même, une grande partie de la présentation des jeux vidéo actuels consiste à faire de cette première heure un exposant de ce que le jeu peut offrir; à la fois mécaniquement et narrativement. Pour y parvenir, il est essentiel de générer un clmax jouable etle faire en une heureC’est un défi.

La première heure doit jeter les bases des techniques de rétention et du divertissement d’aventureDans une conférence de la Game Developers Conference 2014,Tom Abernathy et Richard Rouse– de Riot Games et Microsoft Studios – ils ont expliqué que les jeux vidéo, en raison de leurs caractéristiques, ne pouvaient pas suivre le schéma en trois actes qui peuplent la littérature et le cinéma sans risquer de perdre l’intérêt du joueur. L’action d’une œuvre traditionnelle tourne autour du récit, mais dans les jeux vidéo elle est dirigée par la mécanique, et la liberté du joueur peut mettre en échec n’importe quelle structure. Si nous ajoutons notre divulgation initiale à ces informations, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi cette première heure est si importante.

Pensons à la première heure du jeu Gears 5; dans le titre deLa CoalitionNous avons une présentation rapide qui résume les événements de la précédente tranche, continue une petite cinématique et nous met aux mains de JD. Il s’agit du cinquième épisode d’une saga de tireurs linéaires; mais cette cinquième partie ouvre un monde ouvert et ajoute de nouveaux éléments narratifs. Rien de tout cela n’apparaît dans la première section. Il s’agit d’un chapitre divisé en quatre sections de caractère linéaire.

La première partie sert de tutoriel de navigation et nous donne des informations sur où nous sommes; les deux suivants présentent des techniques de combat et nous poussent à tirer, tandis que le dernier est une longue section avec des tirs constants sur une basejusqu’à ce que le clmax, qui se résout par une cinématique qui suscite une confrontation entre certains personnages et fait place au titre du jeu vidéo. Un contrôle direct, près d’une heure d’action constante et un aperçu de l’intrigue seront les attributs qui ressortent de ce premier chapitre.

II. Un point sur lequel commencer à construireBien que la première heure de jeu soit la clé pour garder un joueur “désemparé” dans la boucle du jeu; Ce premier contact ne devrait être qu’une bouchée de ce qui nous attend. Si un jeu nous montre toutes ses cartes dès la première heure du jeu et n’introduit pas de nouveaux éléments jouables ou narratifs, ces efforts seront vains. L’objectif derrière des éléments tels que la section artistique ou le présage technique d’une œuvre estsusciter l’intérêt des joueurs; alors que c’est le travail de la première section du jeu de jeter les bases des techniques de rétention et de divertissement du titre:le gameplay, le récit et – s’il y a – le facteur social.

Ce premier contact ne devrait être qu’une bouchée de ce qui nous attendPrenons maintenant comme exemple le GOTY d’il y a deux ans: dans God of War, nous pouvons voir un exemple clair de ce dont nous parlons. Le travail de SIE Santa Mnica utilise la majeure partie de sa première heure de jeujeter les bases de la relationentre Kratos et son fils; une relation qui évoluera tout au long du titre, mais qui restera inamovible jusque dans le premier quart-temps du match.

Le titre se concentre sur cette section pour plusieurs raisons: d’abord parce qu’il s’agit d’un changement de cycle au sein de la saga, il est nécessaire d’exposer les circonstances des personnages que nous connaissons déjà et d’introduire les nouveaux; ensuite, c’est un jeu d’action avec des touches RPG, donc la progression mécanique est “contrôlée” par le joueur et nous n’avons besoin que des notions les plus élémentaires; enfin, utilisez la dernière partie d’une longue introduction avec une lutte contre un patron, quisert de point culminant spectaculaire et ouvre l’intrigue. Cette structure fonctionne dans God of War en raison de l’arrière-plan que les joueurs ont avec la saga et de la façon dont le jeu sait que nous voulons savoir ce qui est arrivé à ce personnage.

III. “N’arrête pas de me regarder”L’idée présentée dans le paragraphe précédent sur l’effet de cette première heure de jeu dans notre intérêt peut être liée au concept de flux que nous avons vu dans notre spécial sur la difficulté d’adaptation. Rappelant brièvement, le flux est un concept établi parMihly Cskszentmihlyiqui essaie d’expliquer la satisfaction que nous ressentons face à un défi quand il est équilibré avec notre capacité.

L’auteur suppose dans sa théorie originale que cette tâche est, dans une certaine mesure, imposée et nous ne pouvons pas nous en écarter. On sait que ce n’est pas le cas avec les jeux vidéo, personne n’est obligé – sauf pour des raisons professionnelles – de jouer à un jeu vidéo, encore moins de vouloir entrer dans cet état de “flow” une fois démarré. La tâche de la première heure de jeu est d’inciter àimpliquer les joueursdans la dynamique du jeu et que cela les mène au bout.

Un bon exemple de cette idée pourrait être trouvé dans les jeux de plombier par excellence des jeux vidéo. La grande majorité des titres Super Mariosuivre une structure additive et hétérogène: une idée de base nous est présentée et cette idée est placée dans diverses situations jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme “obsolète”. Une fois à ce point, une nouvelle idée est présentée. Pensons à la mécanique 3DS Super Mario 3D Land et à la façon dont chaque monde contient un premier niveau de présentation et à trois techniques supplémentaires qui sont développées jusqu’à ce que le monde change. Le premier niveau sert de “première heure” et sert à soutenir les huit autres niveaux de chaque monde.

En savoir plus sur: Découvrez les jeux vidéo.

.