Pourquoi la Xbox Series X a subi un tel changement de conception

Tout au long de l’histoire du jeu, la plupart des consoles ont conservé la même forme rectangulaire de base (à quelques exceptions notables près). Maintenant, Microsoft lance un nouveau facteur de forme dans le jeu avec la Xbox Series X en forme de réfrigérateur. Dans une interview avec Eurogamer, des membres clés de l’équipe de conception ont révélé pourquoi la nouvelle Xbox est si différente.

Pour donner la réponse la plus courte à cette question – tout est question de performances, de création d’une console suralimentée sans qu’elle finisse par la taille d’un PC ordinaire. Dès le début, l’équipe savait que cela nécessiterait un état d’esprit de conception différent de toute autre console. “Nous savions que cela allait être puissant et nous savions que cela nécessiterait une façon totalement différente de penser à la façon de concevoir une console”, a déclaré le concepteur principal Chris Kujawski.

L’objectif de la nouvelle console était de doubler les performances graphiques du système, tout en le gardant aussi silencieux que la Xbox One. Ce défi technique signifiait repenser complètement la structure de la machine.

“J’aime penser que nos générations passées ont un peu d’exosquelette, donc vous avez une structure mécanique avec un blindage électrique tout à l’extérieur, puis vous avez toutes les tripes à l’intérieur”, a déclaré Jim Wahl, directeur de l’ingénierie mécanique de Xbox . “Et donc ce que nous avons fait dans cette génération, c’est que nous l’avons complètement retourné … et donc ce châssis central forme essentiellement la colonne vertébrale, la base de ce système, puis nous construisons les choses à partir de là.”

L’intérieur de la console est assez dense, mais la façon dont la Xbox Series X est conçue signifie que ce n’est pas un obstacle à la circulation de l’air. “Il crée ce que nous appelons une architecture de refroidissement parallèle, de sorte que vous obtenez de l’air frais – et des flux d’air frais à travers des zones distinctes de la console”, a déclaré Wahl. “Vous avez un échappement par le haut et nous avons de grands trous d’aération, mais l’effet net de tout mettre ensemble, d’avoir des chemins parallèles, d’avoir ce ventilateur silencieux vraiment puissant en haut, c’est que nous obtenons 70% plus de flux d’air à travers” cette console que la génération précédente et nous obtenons un flux d’air de 20 pour cent de plus à travers notre dissipateur thermique que dans la génération précédente. “

La forme physique de la console est alors très bien définie par les parties les plus vitales qu’elle contient et la façon dont elles s’emboîtent. “L’intrus [optical disc drive] définit une dimension, le volume du dissipateur de chaleur définit l’autre dimension, la hauteur est définie par le flux d’air et tout au long de ce type de négociation complexe pour comprendre comment ces éléments se réunissent, nous avons atterri sur un facteur de forme carré que nous aimons », Kujawski expliqué.

Une fois que tout cela a été mis en place, il a été envoyé aux testeurs de mise au point pour voir comment cela fonctionnait avec les configurations TV des gens, si cela pouvait s’intégrer dans leurs armoires existantes. Parce que la console n’est pas aussi plate que les versions précédentes, elle peut tenir sur des étagères plus petites, bien qu’elle soit beaucoup plus volumineuse. Bien que la console ait été radicalement modifiée, certaines choses restent les mêmes – comme la dépendance du contrôleur à l’égard des piles AA.

Jetez un coup d’œil à l’interview complète pour obtenir des informations plus détaillées sur les aspects techniques de la construction de la Xbox Series X.

Découvrez notre tour d’horizon de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la Xbox Series X, y compris la date de sortie, les jeux, le matériel et le prix.

Les meilleurs nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – Avril 20205 Grands nouveaux jeux Switch, PS4, Xbox One et PC à venir – 22 au 31 mars 2020 Le mode immersif de Breakpoint fonctionne presque Nous testons la demi-vie Alyx sur tous les principaux casques VR Principales fonctionnalités de Nintendo Direct: Animal Crossing, Super Smash Bros et plus Call of Duty Warzone, Modern Warfare et mises à jour mobiles: tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutesStar Trek: Picard Episode 10 “Et dans Arcadia Ego, Part 2 “Breakdown & Easter EggsComment Animal Crossing est venu de l’un des plus grands échecs de NintendoEssayer de survivre à un nouveau niveau mortel dans GTFOCome Chill with Us In Animal Crossing: New Horizons | GameSpot Community FridaysPredator: Hunting Grounds – Hunt Or Escape The Predator Trial Weekend TrailerDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 27/03 – 31/03

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Xbox Series X: tout ce que vous devez savoir jusqu’à présent, en moins de 4 minutes