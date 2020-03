Pourquoi le Doomguy ne peut-il pas casser les fenêtres?

Capture d’écran: Id / BethesdaKotaku Game DiaryKotaku Game DiaryPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

Le Doomguy est un guerrier incroyablement fort et puissant qui peut briser des murs en béton, arracher des membres et survivre à des chutes qui tueraient la plupart des humains. Mais il ne peut pas casser une fenêtre. Pourquoi donc?

Hier soir, j’ai attendu patiemment que Doom Eternal se déverrouille. Dès que j’ai pu, j’ai sauté et j’ai commencé à jouer. Je n’écris pas de critique ou quoi que ce soit, mais après quelques heures, je peux dire avec plaisir que c’est merveilleux et que je me sens aussi bien que Doom (2016), qui était l’un de mes jeux préférés de 2016. Je suis donc heureux et tout creuser jusqu’à présent, mais je suis un peu confus à propos de cette fenêtre.

Au cours des premières heures, j’ai déjà chargé et abordé bien au-dessus d’une douzaine de murs en béton et en pierre. J’ai également percé de grandes serrures métalliques, les brisant d’un seul coup. Mais les fenêtres, de tout type, sont incassables.

Je comprends que toutes les fenêtres ne doivent pas ou ne peuvent pas être cassables. Les fenêtres de mon château d’espace flottant sont d’abord hors tension, probablement pas en verre, et ensuite, quelque chose que les développeurs ne peuvent pas permettre aux joueurs de casser. J? ai compris. Faites sens. C’est juste.

Cependant, pourquoi ne puis-je pas casser ce morceau de verre fragile?

Capture d’écran: Id / Bethesda

Il est petit, il est entouré de tous côtés par un espace jouable, donc si le joueur le casse, il pourrait traverser et cela ne les enverrait pas à leur mort ou à un vide non texturé. Pourtant, peu importe combien de fois je le frappe, cette petite fenêtre ne se brisera pas. En fait, aucun verre ne se brise dans l’univers de Doom.

Des vitraux? Nan.

Capture d’écran: Id / Bethesda

Des vitres de métro? Non.

Capture d’écran: Id / Bethesda

Même le verre qui est déjà fissuré et brisé ne peut pas être brisé par un coup de poing solide du puissant Doomguy.

Capture d’écran: Id / Bethesda

Cela m’amène à croire que le Doomguy déteste briser le verre et ne percera pas les fenêtres de sa force ou dans l’univers du Doom, le verre est incassable et pourrait être le seul espoir que l’humanité ait pour arrêter les hordes de démons envahissant la Terre.

Honnêtement, le premier semble plus probable. Doomguy est un tueur de démons dur à cuire, mais ce n’est pas un idiot, comme moi. Il ne veut pas mettre de verre dans ses poings et ses gants. Cette merde fait mal et il est si difficile de supprimer toutes les petites spécifications du verre. S’il a frappé du verre et que cela a brisé ce qui pourrait arriver 12 heures plus tard, tout en combattant un lutin, son poing tournera juste dans le bon sens et il sentira du verre là-dedans, toujours coincé sous sa peau. Et ça craint.

Ou probablement, la raison la plus probable est que le moteur ne prend pas en charge ce type de verre cassable ou que les développeurs ne pensaient pas que c’était important. C’est aussi une raison possible.

