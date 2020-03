“Pourquoi le faire Mini?” Le créateur de NES dit que les gens achèteraient toujours un système régulier aujourd’hui

La miniature NES Classic Edition lancée en 2016 …

Pour ceux qui n’étaient pas en vie à l’époque de l’emblématique NES de Nintendo (ou Famicom comme on l’appelait au Japon), la sortie relativement récente de la NES Classic Edition a fourni peut-être la façon la plus authentique de découvrir la console depuis.

Le système miniature ressemble et se sent exactement comme la vraie chose – bien que la console elle-même soit, bien sûr, beaucoup plus petite – et elle a rapidement été capturée par les nouveaux arrivants NES intrigués et les fans nostalgiques de l’original partout. Il n’était pas disponible depuis longtemps, mais sa sortie a montré que la console vieille de plusieurs décennies était toujours adorée et souhaitable.

Il est peut-être logique, alors, que le créateur de la console, Masayuki Uemura, pense que les fans seraient toujours heureux de prendre le système d’origine aujourd’hui. Nous avons récemment eu l’occasion de s’asseoir avec l’homme lui-même pour discuter – recherchez une interview complète sur Nintendo Life plus tard dans la journée – et lui avons demandé ce qu’il pensait de la nouvelle vague de consoles Classic Edition que Nintendo a produites.

Il a dit: “Pourquoi le faire mini? Je pense qu’ils pourraient encore développer un Famicom régulier et que les gens l’achèteraient”. Bien que les systèmes ‘Mini’ soient mignons et pratiques, il est assez difficile de discuter avec Uemura-san – achèteriez-vous avec plaisir un nouveau NES, SNES ou N64 si Nintendo les fabriquait toujours? Nous le ferions certainement.

© Nintendo LifeLes consoles NES et Famicom Classic côte à côte

Dans la même interview, Uemura note que la première chose qu’il changerait sur la conception originale de Famicom serait les câbles du contrôleur – qui étaient connectés en permanence à la machine. Cette conception a fait son chemin vers la Famicom Mini, mais imaginez si Nintendo a relancé le modèle original à la place. Peut-être que nous nous retrouverions avec un Famicom officiel avec des contrôleurs sans fil?

Nous allons le laisser là, avant de finir par rêver de nouvelles consoles N64 officielles avec VR intégré ou quelque chose. Oh, maintenant nous l’avons fait.

.