Pourquoi le minuteur de démonstration est important – comment débloquer une fin secrète! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la raison pour laquelle le minuteur de bombe est important dans la démo de Final Fantasy VII Remake et comment débloquer sa fin secrète.

La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible sur le PSN Store. Bien que beaucoup d’entre nous, les traditionalistes de la vieille école, détestent l’idée du changement, on ne peut nier que le Remake est magnifique et que son système de combat repensé lui donne l’impression d’être un tout nouveau jeu plutôt que juste un ancien qui est fait pour se sentir à nouveau jeune. via la chirurgie plastique. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de la démo, vous trouverez ici pourquoi son minuteur de bombe est important et comment déverrouiller sa fin secrète.

Comme déjà mentionné, la démo de Final Fantasy VII Remake est absolument magnifique avec ses visuels à couper le souffle et son système de combat unique. Cependant, en plus d’être superficiellement joli et nouveau avec son gameplay, il y a aussi un petit degré de profondeur et de récompense car vous pouvez déverrouiller une fin secrète à regarder.

Certes, vous pouvez simplement le regarder sur YouTube, mais il est facile à déverrouiller car il correspond au minuteur de démonstration.

Pourquoi le minuteur de démo de Final Fantasy VII Remake est important

La démo de Final Fantasy VII Remake comprend une option dans laquelle vous devez choisir entre une minuterie de 20 ou 30 minutes pour votre bombe déployée.

Ceux qui préfèrent être aussi sûrs que possible voudront naturellement choisir la minuterie de 30 minutes, tandis que les amateurs de sensations fortes seront certainement tentés de choisir l’option de 20 minutes.

Et c’est le moins de temps que vous voudrez choisir si vous voulez profiter d’une fin secrète qui est visuellement soignée bien qu’elle ne soit pas particulièrement charnue.

Comment débloquer la fin secrète de la démo de Final Fantasy VII Remake

Vous devez choisir l’option de minuterie de 20 minutes pour déverrouiller la fin secrète de la démo de Final Fantasy VII Remake.

Cela vous donnera naturellement moins de temps pour vous échapper, mais vous n’avez pas besoin de menacer car vous devriez pouvoir le faire assez confortablement en 10 à 15 minutes.

Oui, Barret vous accusera d’être un gazon arrogant, mais si vous choisissez l’option de 30 minutes, il vous accusera techniquement d’être trop en sécurité, donc il n’y a essentiellement pas de victoire avec le grand gars.

Si vous êtes inquiet de choisir l’option de 20 minutes car il s’agit de votre premier Final Fantasy, vous n’avez pas besoin d’être au moment où le compteur démarre après avoir vaincu le combat de boss Scorpion Sentinel assez difficile mais agréable.

De plus, au cas où il faudrait le dire, le minuteur ne continue pas pendant les cinématiques car Square Enix n’est pas des méchants qui font de leur mieux pour vous faire exploser.

Quant à la fin secrète, elle n’est que légère, donc ce n’est rien de particulièrement charnu. Cela étant dit, vous n’avez pas besoin de faire beaucoup pour le déverrouiller, vous pouvez donc le regarder dans le jeu plutôt que via YouTube.

Cela implique une image très emblématique et très heavy metal de Sephiroth, mais c’est autant que nous dirons car nous ne voulons pas la gâcher. Oui, cela ne dure que quelques secondes, mais c’est quand même un spectacle formidable.

Dans d’autres nouvelles, les codes promotionnels Roblox mars 2020 – non expirés et actifs