Pourquoi les DLC du jeu sont pour le multijoueur

Luigi’s Mansion 3, sorti à la fin de l’année dernière, a été l’un des meilleurs jeux de 2019. Un titre qui a confirmé la saga du plombier vert et l’a renforcé en tant que héros de la maison à part entière. Récemment, nous avons appris qu’un double pack DLC allait sortir pour le jeu. Cependant, et contre toute attente, Ces DLC ne sont pas destinés à ajouter du contenu au mode solo du jeu, l’histoire principale, mais son objectif est de continuer à développer la section multijoueur du titre. Cela, dans un jeu comme Luigi’s Mansion 3, où le mode histoire est le point fort et le multijoueur est présenté comme un complément à ceux qui cherchent à avoir une expérience supplémentaire plus détendue, c’est, au moins, surprenant. Telle a été le choc et la curiosité qui ont suscité la communauté des joueurs, que certains des responsables du titre, dans une interview réalisée par Kotaku, Ils ont expliqué pourquoi cette décision.

Luigi’s Mansion 3 – Next Level Games fait le multi

Bien que la section multijoueur du jeu soit très réussie et offre une expérience d’entreprise, à la fois locale et en ligne, ce qui est presque inhabituel dans un titre comme celui-ci, Luigi’s Mansion 3 se distingue principalement par l’attractivité et le bon travail de son mode solo, son mode histoire . C’est pourquoi la nouvelle que les deux premiers DLC qui recevront le titre seront destinés au multijoueur et n’affectera en aucune manière le mode histoire réussi du jeu, a signifié que plus d’un est resté avec le visage de ne pas comprendre. Les connaisseurs de cette situation, Certains des responsables du titre ont décidé d’expliquer.

Dans ce sens, Bryce Holliday, Directeur de la création du titre, a commenté que la décision est marquée par Intérêt de votre entreprise pour les titres multijoueurs: «Dans NLG (Next Level Games), nous aimons créer des jeux multijoueurs, donc ce DLC est plein de ces expériences que nous voulons partager.» Plus tard, Holliday lui-même ajoute qu ‘«au départ, NLG a promu la réalisation d’une extension solo. , mais a rapidement disparu. (L’équipe) avait beaucoup d’idées sur le multijoueur qu’il serait amusant de développer et de partager avec les fans ». Le directeur créatif de Luigi’s Mansion 3 termine sa présentation sur ce sujet en s’assurant que «si vous avez aimé ou simplement été curieux au sujet de la section multijoueur de Luigi’s Mansion 3, vous trouverez du plaisir dans ce DLC.»

De son côté, le producteur Kensuke Tanabe Je pensais que ajouter de nouvelles «plantes» (de l’hôtel) à l’histoire romprait l’équilibre: «Je n’ai jamais pensé à ajouter de nouvelles plantes pour le mode solo. Dans Luigi’s Mansion 3, il y a une introduction solide, un développement, un tournant et une conclusion. Par conséquent, en insérant une plante supplémentaire, il y aurait une incohérence avec l’approche et l’ordre chronologique, et nous finirions par commencer l’histoire d’une manière incomplète (une histoire) que le joueur aurait déjà terminée. Je ne voulais pas faire ça. “Dans le même esprit, un autre des producteurs de Luigi’s Mansion 3, Yoshihito Ikebata, a déclaré ce qui suit: “Si nous créions un deuxième hôtel, le développement prendrait beaucoup de temps, donc ce serait difficile.”

Donc, et il semble que les raisons pour lesquelles ce pack DLC de Luigi’s Mansion 3 se concentre sur le multijoueur sont essentiellement que Next Level Games fait des jeux multijoueurs et que l’histoire est bien comment c’est, Pas besoin d’en ajouter plus. Qu’en penses-tu?

Source

Connexes