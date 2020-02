Pourquoi les fans de Twitch donnent de l’argent à des streamers riches

Image: Jeremy «Toast déguisé» Wang

Au début de l’année dernière, le streameur de Twitch de l’époque, Jeremy “Disguised Toast” Wang, a reçu un e-mail d’un fan qui lui avait fait un don de 200 $ en 2018. “Hé, je vous ai fait un don il y a un an”, a lu l’e-mail selon Wang, qui a parlé à Kotaku par téléphone. “J’ai des moments difficiles en ce moment. Pensez-vous que vous pourriez rendre ce don? »Wang l’a fait sans se cogner, juste pour que le fan réponde qu’il le ferait à nouveau« quand je gagnerai plus d’argent ». Cela a finalement poussé Wang à désactiver complètement les dons. Il ne voulait pas que ce genre de situation se reproduise.

Sur Twitch et d’autres plates-formes de streaming comme YouTube, Facebook et Mixer, les streamers gagnent de l’argent à partir de diverses sources: des publicités qui s’exécutent avant et pendant les streams, des abonnements qui accordent aux fans des avantages tels que des emotes spéciales et un accès Discord, et des offres de marque lucratives. De nombreux streamers offrent également aux téléspectateurs la possibilité de faire un don quand ils le souhaitent, généralement en guise de soutien, ou peut-être pour aider le streamer à mettre à niveau leur PC, leur microphone ou ce que vous avez. Certains streamers de haut niveau, comme Ben «Dr Lupo» Lupo organisent régulièrement des campagnes de dons pour la charité. La fonctionnalité de don est intégrée à Twitch au moyen d’un système «d’encouragement» qui permet aux utilisateurs d’encourager les streamers avec une devise propriétaire appelée «bits», bien que de nombreux streamers collectent des dons directs via des services comme PayPal à la place.

Pour les petits streamers, qui constituent la grande majorité des chaînes sur Twitch, les dons ont beaucoup de sens. Leurs revenus ne sont en aucun cas constants, et quelques dollars de rechange peuvent contribuer grandement à améliorer leur configuration ou à les aider à couper le cordon de leur travail de jour et à travailler à plein temps. D’un autre côté, les plus gros streamers gagnent souvent (mais pas toujours) beaucoup d’argent grâce aux abonnements, aux offres et aux publicités. Une bonne affaire à elle seule peut rapporter des dizaines ou des centaines de milliers de dollars à un streamer. Un don est donc une goutte dans un seau – parfois un seau qui bouge paresseusement dans un vaste océan plein d’autres seaux.

“Si quelques semaines s’étaient écoulées sans un don, je me sentirais comme si je serais ignoré dans le chat.”

En raison de ces facteurs, Wang a fini par désactiver complètement les dons. Il a dit à Kotaku qu’il comprenait que les fans donnent quelques dollars ici et là, mais «je vois aussi des gens faire des dons à des streamers millionnaires, disant, comme, ‘Hé mec, c’est tout ce que je peux te donner ce mois-ci jusqu’à ce que mon chèque arrive. «Et le streamer est comme« Ouais, merci. Appréciez-le. “” Cela ne lui convenait pas: “Ce sont des millionnaires qui prennent de l’argent à des gens qui ne sont probablement pas millionnaires.”

De nombreux autres gros streamers conservent des boutons de don ou des liens PayPal dans leurs streams. Certains ont reconnu l’inégalité inhérente à cet arrangement. Tout en réprimandant un fan qui a spammé le chat après avoir fait un don en octobre de l’année dernière, le streameur populaire de League of Legends Tyler “Tyler1” Steinkamp a dit avec dérision au fan qu’il “avait fait un don à quelqu’un qui gagne plus que vos parents réunis”. Plus récemment, il s’est moqué de quelqu’un pour avoir donné 100 $. “Merci beaucoup pour ces 100 $”, a-t-il déclaré lors d’un stream la semaine dernière. «Tu es un putain de connard, cependant. Imaginez donner de l’argent à un streamer. Vous avez des problèmes dans la vraie vie. Vous devriez les trier, puis revenir au flux. »

Mais même pour les plus gros streamers, garder une certaine forme d’option de don est logique. Le streaming est un travail précaire, quelle que soit la façon dont vous le découpez. Votre jeu de prédilection pourrait sortir de la mode à la baisse d’un chapeau, ou vous pourriez vous retrouver au bord du burnout, obligé de faire face à l’idée que, si vous faites une pause, une partie de votre public peut sortir par la porte et ne reviens jamais. Même les gros streamers veulent échanger de l’argent, car leur temps sous les projecteurs ne durera probablement pas éternellement.

En échange de dons, les streamers crient généralement les donateurs, certains tournant le théâtre à fond à 11 lorsque les téléspectateurs laissent tomber des sommes d’argent particulièrement importantes. Parfois, les streamers permettent aux téléspectateurs d’envoyer des messages texte-parole avec leurs dons. Cela signifie que les téléspectateurs peuvent, pendant quelques secondes, faire partie de leur flux préféré. Ils n’ont qu’à mettre quelques dollars dans le pot à pourboires. Il s’avère que ces privilèges constituent de puissantes incitations. Un fan du nom d’Alex Flores a déclaré à Kotaku dans un e-mail qu’il avait fait don de «5-6 000 $ au total sur une période de quatre ans» à Cory «King Gothalion» Michael, un streamer qui a amassé plus d’un million de followers sur Twitch avant de passer à Mixer vers la fin de l’année dernière.

«J’ai d’abord commencé à donner / donner un pourboire / applaudir pour le remercier de la qualité de son divertissement», a déclaré Flores. «C’est finalement devenu cette chose habituelle bizarre; la totalité [ritual of] voir ton nom dans les lumières et un streamer reconnaissant ta présence m’a fait du bien. J’ai commencé à donner de l’argent à d’autres streamers qui étaient considérablement plus petits que Gothalion pour les mêmes raisons. »

Flores a continué, en particulier dans un cas particulier avec un streamer qu’il a refusé de nommer, car cela lui a permis d’acquérir une notoriété communautaire et de forger ce qui semblait être de précieuses amitiés. Il est même devenu un modérateur de chat pour le streamer non mentionné ci-dessus, qui “a en quelque sorte amplifié mes dons compulsifs”. En fin de compte, il a déclaré avoir fini par faire un don quelque part dans le quartier de 10 000 $ à divers streamers. Récemment, il a décidé de limiter ses dépenses parce qu’il commençait à sentir que ses relations avec les streamers étaient «fallacieuses et conditionnelles à mon soutien monétaire continu».

“Si quelques semaines s’étaient écoulées sans don, je me sentirais comme si je serais ignoré dans le chat”, a-t-il déclaré. “Je suppose qu’en fin de compte, donner et entendre le diffuseur devenir super excité / crier votre nom et tous leurs [Open Broadcaster Software] les effets qui s’éteignaient ne voulaient plus rien dire. “

Le cas de Flores est extrême. De nombreux autres téléspectateurs jettent la pièce étrange dans des chapeaux de streamers simplement pour montrer leur appréciation. La disparité de richesse ne prend pas en compte leurs calculs.

“Peu importe le montant d’un streamer”, a déclaré Seluhir, un streameur et un téléspectateur Twitch sur Twitter. «S’ils font quelque chose pour améliorer ma vie (divertissement, conseils, communauté, etc.), je n’ai aucun problème à faire un don, à m’abonner ou autrement. Je ne m’arrête pas pour penser “Tu sais, ce gars ou cette fille pourrait être plus riche que moi.” “

“Je compare le streaming et le don aux streams comme soutenant une entreprise locale”, a déclaré un fan du nom de Christina Lopez à Kotaku dans un e-mail. “Bien sûr, ils pourraient avoir une petite équipe maintenant, car ils ont explosé en taille, mais le cœur du flux contient la raison pour laquelle vous avez commencé à les soutenir en premier lieu.”

“J’ai envoyé de l’argent parce que quelqu’un me faisait rire sur YouTube ou autre, depuis des années”, a déclaré un fan du nom de Pierre Oliver à Kotaku sur Twitter. «Pour la disparité financière, je pense que c’est la même chose que d’aller regarder un film factice pour se divertir. J’aime que ce ne soit pas obligatoire non plus. “

La comparaison de films est, à certains égards, appropriée. Après tout, les studios de cinéma utilisent du travail pour créer des films, et les personnes qui créent ces films méritent de l’argent en échange (les cadres surpayés impliqués, peut-être moins). En ligne, nous sommes devenus conditionnés à attendre du divertissement gratuitement. Mais le streaming, comme la création de vidéos, l’écriture et l’art, est une forme de travail, et lorsque les streamers commencent pour la première fois sur Twitch, ils donnent essentiellement ce travail gratuitement. C’est une affaire assez brute. Les gros streamers, cependant, ont rarement ce problème, et ils gagnent toujours de l’argent, mais pas autant, même lorsque les téléspectateurs se connectent sans perdre un centime. C’est donc un arrangement différent, mais l’élément supplémentaire de choix rend l’argent de poche plus significatif, plus personnel. C’est une décision, un geste d’appréciation vraiment volontaire, et la plupart des fans à qui j’ai parlé l’ont réservé à quelques streamers sélectionnés qui, selon eux, enrichissent régulièrement leur vie.

“Le streaming est une chose si étrange, car votre public peut simplement s’évaporer à cause de choses qui sont hors de votre contrôle, et je ne reprocherais pas aux streamers de niveau intermédiaire qui se débrouillent techniquement bien pour essayer de maximiser ce que les gens leur donnent maintenant pendant que les choses sont bien.”

Un fan du nom de Joshua Caleb, qui se décrit comme occupant un «emploi à temps partiel assez impasse, faisant un peu plus que le salaire minimum avec beaucoup de dettes», a décidé de faire un don à l’un de ses streamers préférés, Barry «BarryIsStreaming» Kramer , au terme d’une «année très stressante».

«J’ai fait un don de 20 $ à Barry parce que j’avais reçu une surprise de 100 $ pour Noël, et puisque j’ai plusieurs amis qui sont dans des situations similaires ou pires que moi, j’ai décidé de donner 20 $ à chacun d’eux et aussi à Barry depuis que je ‘ J’aimais tellement son contenu », a déclaré Caleb à Kotaku dans un e-mail. “Il n’est pas vraiment un” joueur enragé “ou l’un de ces” streamers à indice d’octane élevé “qui sonnent comme s’ils couraient sur 16 canettes de Red Bull. Ses streams m’ont aidé à me détendre et à sortir de la zone quand je fais face à beaucoup d’anxiété et de dépression à la fois politiquement et personnellement. “

Pour certains, c’est encore plus personnel que ça. Un fan du nom de Benjamin Gresik a déclaré à Kotaku qu’il faisait régulièrement des dons au streamer Destiny Stefan “Datto” Jonke, qui compte près d’un demi-million d’abonnés et a acheté une maison il n’y a pas si longtemps. Cependant, Gresik a déclaré que Jonke a exprimé sa peur de ce qui se passe une fois que Destiny s’est éteint, et c’est une forme de peur très spécifique à laquelle il peut s’identifier.

“Je donne en quelque sorte par pitié pour son niveau d’anxiété”, a déclaré Gresik dans un e-mail, notant que Jonke a le même âge que lui et qu’il craint lui aussi l’avenir. «Quand le jeu se passe bien, il fait mieux. Si le jeu s’enflamme, il n’a pas vraiment de chemin pour migrer vers un autre jeu ou maintenir le même niveau de succès. Il est possible qu’il puisse perdre tous ses abonnés en raison de l’attrition et revenir à se débrouiller. Cela ressemble au genre de chose qui produirait un niveau élevé d’anxiété et d’effroi chez une personne, et je pense “ J’aime tout ce qu’il fait, donc je le soutiendrai avec mes cinq dollars, même s’il possède sa propre maison et moi peut-être jamais. »

Les fans à qui Kotaku s’est entretenu étaient divisés sur la question de savoir si les gros streamers devraient ou non prendre une page du livre de Jeremy “Déguisé Toast” Wang et changer leur approche des dons.

Lopez apprécie les streamers qui font savoir aux fans qu’ils ne sont pas dans une situation critique et qu’ils n’ont pas besoin de dons, mais elle est bonne avec l’état actuel des choses dans l’ensemble. «J’ai l’impression que le système actuel est sain», a-t-elle déclaré. “Dans les streams que je regarde, je n’ai pas l’impression qu’il y ait une énorme pression pour faire un don. Certains streamers comme Damien Haas se mettent même en quatre pour rappeler aux téléspectateurs qu’ils n’ont pas à donner pour leur parler. Il y a aussi des streamers comme Brendon Urie de Panic! À The Disco qui ont des dons à leurs chaînes vont directement à la charité. “

Gresik pense que certains streamers peuvent se permettre de désactiver les dons, mais en raison de la précarité qui caractérise le streaming, ce n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un interrupteur. «Je pense que désactiver les dons aurait du sens pour certaines de ces personnes (en quelque sorte les 1% supérieurs ou même les 0,25% supérieurs), mais pour à peu près tout le monde, je me demande s’ils peuvent se permettre le luxe de ne pas profiter de chaque instant d’exposition qu’ils obtiennent en ce moment », a-t-il déclaré, pointant du doigt des streamers comme Tyler« Ninja »Blevins, Ben« Dr Lupo »Lupo et Cory« King Gothalion »Michael» en tant qu ‘«institutions» qui, selon lui, font partie de l’échelon supérieur des streamers. . “Le streaming est une chose si étrange, car votre public peut simplement s’évaporer à cause de choses qui sont hors de votre contrôle, et je ne reprocherais pas aux streamers de niveau intermédiaire qui se débrouillent techniquement bien pour essayer de maximiser ce que les gens leur donnent maintenant pendant que les choses sont bien.”

Pourtant, il y a une dissonance que Caleb ne peut s’empêcher de ressentir en faisant un don à des streamers qui, selon toute probabilité, sont beaucoup plus riches que la plupart des téléspectateurs. “Donner une précieuse tranche de vos maigres économies à un streamer géant qui fait de l’argent en remettant le poing grâce à tant de partenariats et de sources de revenus différents semble être un” capitalisme de stade avancé “”, at-il dit. «Lorsqu’un streamer atteint une certaine taille et un certain revenu, il n’a que de l’argent et en aura aussi longtemps qu’il vivra, quel que soit le nombre de fans qui leur donnent leur argent durement gagné. En fait, je préfère voir l’inverse: les fans fortunés jettent des morceaux non négligeables d’argent aux streamers de petite à moyenne taille dont ils sont fans. Ils apprécient le contenu et ont beaucoup d’argent à revendre. »

Quant à Wang, il a l’impression d’avoir fait le bon choix en décidant de désactiver les dons l’an dernier. Quand il l’a annoncé sur Twitter, il a décidé de jouer son personnage en ligne pour apporter de la légèreté à la situation. Il y avait, cependant, un anneau de vérité dans ses paroles.

“Sur Twitter, j’étais un peu arrogant à moitié en plaisantant, comme” Hey, je suis riche. Je n’ai pas besoin de votre argent »et [people were like] «Oh, haha, c’est du pain grillé», a-t-il dit à Kotaku. Il a poursuivi en disant, cependant, que son YouTube fonctionnait bien, qu’il gagnait de l’argent grâce aux parrainages, et même s’il se retirait un jour du streaming, il était confiant dans sa capacité à gagner de l’argent ailleurs. En conséquence, il ne veut pas que les téléspectateurs aient le sentiment d’avoir «besoin» de faire un don ou de s’abonner à lui: «Mais c’est à moitié vrai», a-t-il déclaré en référence à son cadrage jokey de sa justification. “Je n’ai pas besoin d’argent. Je suis assez à l’aise. “

