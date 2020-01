Pourquoi les joueurs n’ont probablement pas besoin d’un moniteur 360Hz

Image: Asus

Nvidia et Asus ont annoncé au CES de cette année qu’ils avaient créé un moniteur informatique axé sur les sports électroniques capable de fonctionner à 360 Hz en 1080p. Vous n’en avez probablement pas besoin, même si vous vous améliorez de plus en plus sur CS: GO et que vous pensez que c’est l’année où vous pourrez enfin intensifier votre jeu et aller grand.

À l’heure actuelle, 240 Hz est la barre haute qui signifie un moniteur de jeu de «qualité professionnelle», donc un moniteur qui peut fournir 360 Hz avec G-Sync – comme dans, un écran qui permet à votre carte graphique d’exploser jusqu’à 360 images par seconde sans aucune problèmes graphiques — est assez impressionnant. Malgré notre impulsion automatique à tergiverser à chaque fois que les chiffres font un si grand bond, cependant, ce n’est pas vraiment une nouvelle excitante pour les joueurs réguliers à semi-sérieux (surtout pas pour la rumeur de 1000 $ + coût du moniteur).

Outre la taille et la résolution d’un écran, les joueurs sur PC se soucient beaucoup du taux de rafraîchissement d’un moniteur ou du nombre maximal de fois qu’il peut créer et recréer une image à l’écran chaque seconde. Bien que le nombre d’images par seconde réel que vous obtenez à un moment donné varie en fonction de votre PC et du jeu auquel vous jouez, l’affichage a un plafond sur la vitesse à laquelle il peut dessiner l’écran.

La plupart des gens ne jouent pas à 360 images par seconde

Cela nous amène à la première des deux raisons pour lesquelles le saut de 240 Hz à 360 Hz n’a pas d’importance. La plupart des jeux et la plupart des PC ne sont pas capables de frapper 360 images par seconde, période. Avec la plupart des jeux AAA, les joueurs PC qui recherchent les meilleures performances ajustent souvent leurs paramètres graphiques afin d’obtenir la fidélité visuelle la plus élevée possible tout en assurant le bon fonctionnement de leur jeu. Souvent, selon combien vous vous souciez du framerate, vous vous retrouvez avec environ 60 images par seconde sur PC (ou moins).

Exemple: j’ai récemment eu l’occasion d’utiliser un ordinateur de jeu très puissant et j’ai été ravi de jouer à des jeux comme Call of Duty: Modern Warfare and Control avec les paramètres visuels les plus élevés fonctionnant à environ 90 ips. Cet ordinateur coûte plus de 5 000 $, donc la plupart d’entre nous ne verront tout simplement pas ce genre de fidélité pendant très, très longtemps.

Pour être juste, l’e-sport change un peu l’équation. Un certain nombre de titres plus anciens encore populaires dans la communauté sportive, comme Counter-Strike: Global Offensive et Starcraft, ne nécessitent pas beaucoup de puissance graphique, il est donc possible d’atteindre des fréquences d’images incroyablement élevées. D’autres jeux, comme DOTA ou League of Legends, ne sont pas aussi exigeants graphiquement. De plus, la plupart des joueurs compétitifs préféreraient de loin sacrifier la fidélité visuelle pour voir plus d’images plus rapidement, ce qui peut leur donner un léger avantage sur leurs adversaires – frapper 360 images par seconde n’est pas hors de question.

Le saut de 240 Hz à 360 Hz n’est pas aussi important que vous le pensez

Je ne suis pas au CES, donc je ne peux pas le dire moi-même, mais selon les rapports de plusieurs points de vente qui ont utilisé l’ASUS ROG Swift 360Hz, les différences entre jouer à 240Hz et 360Hz sont mineures, au mieux.

Jessica Conditt d’Engadget a remarqué qu’elle pouvait lire les animations plus rapidement dans Counter-Strike, ce qui a permis un meilleur temps de réponse. Elle a également déclaré, cependant, que les changements étaient subtils et que seuls les joueurs professionnels remarqueraient probablement la différence.

Donc, vous l’avez: si vous jouez déjà à des jeux professionnels et / ou que vous avez l’argent pour acheter le meilleur du meilleur équipement possible sans transpirer, un moniteur à 360 Hz n’est pas de l’huile de serpent – il fait quelque chose. Ce n’est cependant pas quelque chose à écarter et à économiser si vous passez la plupart de vos soirées à jouer à Civilization VI ou à Stardew Valley. La plupart d’entre nous ne pourront pas profiter de la technologie si nous essayons.

