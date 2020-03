Pourquoi les joueurs professionnels quittent-ils Fortnite?

Une tendance inquiétante se produit dans la scène professionnelle Fortnite.

Il y a une tendance qui se développe dans Fortnite compétitif qui attire l’attention sur les médias sociaux. Les joueurs professionnels se retirent du titre bien-aimé de Battle Royale à un rythme surprenant. C’est étrange compte tenu de l’emplacement de Fortnite il y a moins d’un an. La Coupe du monde Fortnite a apporté des yeux inconnus au domaine concurrentiel de Fortnite, et elle a atteint un pic de popularité. Plusieurs millions de personnes ont regardé Epic Games remettre 15 millions de dollars aux joueurs suffisamment qualifiés pour se qualifier. Depuis lors, le battage médiatique est apparemment à son plus bas niveau, tout comme le moral dans la communauté compétitive. Les joueurs s’inclinent à gauche et à droite, et il y a plusieurs raisons à cela.

Performance du jeu

Quitter fortnite …. déclaration en retard

Lire: https://t.co/F89mezD8O0

– Dmo (@zzdmo) 23 mars 2020

Dylan “Dmo” Moore est l’un des joueurs les plus en vue ces derniers temps à prendre sa retraite de Fortnite. Anciennement de Ghost Gaming, Dmo a tranquillement quitté l’organisation et n’a participé qu’à une poignée de tournois récemment. Il a sorti un Twitlonger détaillant les raisons de son départ.

“Pour la plupart, cela avait à voir avec ce que le jeu est compétitif. Tout au long de ma carrière, il n’y a qu’un seul tournoi que j’ai joué qui n’était pas une blague complète (skirimish secret) avec le décalage qui continue de peser sur la concurrence.” Ce problème m’a essentiellement amené à ne plus aimer le jeu, ce qui m’a fait perdre complètement la motivation pour jouer. “

Il semble que beaucoup de joueurs pensent comme Dmo, en ce sens que Fortnite ne semble pas fonctionner de manière compétitive. Les tournois de haut niveau souffrent d’un décalage important, d’une instabilité et d’un niveau d’imprévisibilité difficiles à surmonter. Non seulement les joueurs rivalisent avec les meilleurs au monde, mais ils rivalisent également avec Fortnite. Le chapitre 2 de la saison 2 a élevé ce fait au niveau suivant.

Certains de ces problèmes incluent les builds qui ne se déploient pas, les joueurs qui progressent progressivement dans les builds, guérissent les pépins et les problèmes de bateau qui provoquent des auto-éliminations involontaires. Tous ces facteurs sont difficiles à gérer pour les joueurs, tout comme les problèmes de classement, les plantages de jeu et lorsque les joueurs ne se chargent pas dans un match de tournoi. Des joueurs comme Dmo et bien d’autres ne voient pas la valeur de Fortnite et commencent à se désintéresser au fil du temps.

Perte d’intérêt

La passion n’est plus là

– SpaceLyon (@SpaceLyon) 26 mars 2020

Fortnite est sorti le 25 juillet 2017 et a explosé comme aucun jeu avant ou après. Les gens du monde entier ont installé la vision d’Epic Games sur le genre Battle Royale et l’ont adoré depuis le début. L’augmentation de Fortnite sur des plateformes telles que YouTube et Twitch était directement liée à l’explosion de personnalités Internet comme Turner “Tfue” Tenney et Tyler “Ninja” Blevins. Il est difficile de supposer exactement pourquoi la popularité de Fortnite semble en train de disparaître, mais la plupart des jeux se retrouvent sur une piste similaire.

Près de trois ans, c’est long pour vraiment n’importe quel jeu pour maintenir une base de fans stable et un soutien indéfectible. Certains titres éloignés incluent League of Legends et Counter-Strike d’un point de vue compétitif et décontracté. Chapitre 2 La saison 1 a été la plus longue à ce jour, s’étalant sur quatre mois sans aucun changement significatif. Fortnite est ensuite passé au chapitre 2 de la saison 2 et a reçu une réponse négative principalement de la communauté compétitive en raison de la présence d’armes mythiques, de C4 et de tireurs d’élite lourds par-dessus tout. SpaceLyon de l’organisation e-sport Sentinels a récemment annoncé qu’il quittait Fortnite après avoir commencé sa carrière compétitive dans les jours de Summer Skirmish en 2018.

Fortnite est dans un endroit étrange, et le vers Twitter semble penser que le jeu s’éteint lentement. La nouvelle Battle Royale de Call of Duty connue sous le nom de Warzone prend également un peu de vapeur sur Fortnite. Nous avons vu la même chose avec APEX Legends, mais Fortnite semble l’emporter, peu importe la concurrence. Oui, les joueurs perdent sans aucun doute de l’intérêt au fil du temps, mais c’est une progression naturelle inévitable.

Manque de communication

Les joueurs compétitifs ont mené une bataille difficile avec Epic Games pendant la majeure partie de la vie de Fortnite. Les développeurs n’ont jamais hésité à ajouter des armes surpuissantes au pool de butin compétitif, ce qui déséquilibre considérablement le jeu. Dans leur état actuel, les armes mythiques mentionnées précédemment sont un sujet de discorde. Ces armes mythiques infligent une quantité insensée de dégâts, qui peuvent être difficiles à atténuer si vous êtes du côté récepteur. Les tireurs d’élite C4 et lourds sont également revenus à Fortnite dans le chapitre 2 de la saison 2 et les joueurs professionnels étaient en colère contre ces ajouts. Depuis, C4 est devenu un seul par pile et les tireurs d’élite lourds semblent apparaître moins, mais il n’y a pas vraiment de volonté du côté d’Epics de séparer les pools de butins pour rendre le jeu plus équitable.

Le manque de communication joue également dans le paysage concurrentiel de Fortnite. Il y a encore une semaine, les joueurs et organisations professionnels n’avaient même pas la moindre idée de ce qui se profilait. Des rumeurs ont fait surface à propos d’une deuxième Coupe du monde Fortnite, mais nous pouvons supposer avec certitude que nous n’en verrons pas une cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Nous sommes maintenant au milieu d’une autre série de champions Fortnite qui durera jusqu’en avril, et les joueurs ont également des coupes quotidiennes en duo et des coupes hebdomadaires en espèces pour occuper leur temps.

Pourtant, la communication d’Epic Games est parfois inexistante. Nous ne savons pas ce qui se passera après la Duos Fortnite Champion Series. Cependant, Epic Games a déclaré dans un récent article de blog: “En plus de la nouvelle saison, attendez-vous à en entendre davantage bientôt sur notre feuille de route compétitive 2020 en évolution.” Avec un peu de chance, ils ouvriront une nouvelle page et tiendront les joueurs au courant de leur avenir pour un semblant de sécurité.

Pas de support organisationnel

Les organisations d’esports en coordination avec les joueurs sont souvent le moteur du jeu compétitif. Même les joueurs occasionnels reconnaîtront des organisations telles que 100 Thieves et FaZe Clan. Certaines marques transcendent l’esport mais s’enracinent encore dans cette stratosphère. Epic Games n’a jamais vraiment bien fonctionné avec ces organisations dans le passé. Plus particulièrement lors de la Coupe du monde de Fortnite, où un code vestimentaire particulier interdisait aux joueurs de arborer des logos d’organisation pour les marques qu’ils représentent. Les règles stipulaient:

“Nonobstant ce qui précède et pour éviter tout doute, les joueurs ne peuvent porter qu’un maximum de trois (3) identifications commerciales au total sur tous les articles vestimentaires.”

Plusieurs organisations sont toujours impliquées dans Fortnite en raison de sa popularité. Cependant, le seul véritable avantage est de représenter des joueurs individuels. D’autres titres d’esports comme Rainbow Six: Siege offrent une coopération complète avec les organisations, y compris leurs logos, maillots et même l’intégration de leurs marques dans le jeu lui-même. Ce serait bien si Epic Games acceptait de vendre des skins à thème pour FaZe et 100 Thieves dans leur jeu.

Les gars, nous croyons toujours massivement au potentiel de Fortnite compétitif. Mais je ne suis pas sûr qu’Epic ressente toujours la même chose. Nous parlons avec tous les éditeurs, travaillons avec eux sur la conduite de l’e-sport. Epic ne sent pas qu’il a besoin de nous. Nous sommes là, ouverts et prêts à aider à conduire @FortniteGame. Utilisez-nous.

– Sam Mathews (@sammathews) 14 février 2020

Du point de vue d’un joueur professionnel, le paysage actuel rend beaucoup plus difficile de trouver une organisation à représenter. FNATIC n’est qu’un des nombreux noms d’esports qui se sont retirés de Fortnite en raison d’un manque de support de la part des développeurs. Les contrats des joueurs arrivent à expiration et la valeur de Fortnite Esports diminue considérablement. Lazarus Esports est une autre organisation qui a discrètement publié l’ensemble de sa liste Fortnite et n’en a presque pas fait mention. Alors que les organisations se retirent de Fortnite de manière compétitive, les joueurs ne peuvent compter que sur les prix et les revenus pour maintenir le moteur en marche. Nous pouvons dire avec certitude qu’un autre tournoi LAN important suscitera l’intérêt de ces organisations d’esports, mais il n’y a aucune garantie en raison de la pandémie en cours.

Et après?

Les joueurs continueront de quitter Fortnite compétitif, c’est un fait. Beaucoup ne peuvent pas continuer à justifier la compétition quand cela coûte, sans leur gagner de l’argent. Pour un joueur moins connu, il est difficile d’être reconnu dans une mer de jeunes joueurs talentueux. Les performances du jeu sont loin d’être idéales à ce stade, et ce sont tous les principaux joueurs qui appellent l’arrêt. Si vous n’aimez pas quelque chose, vous ne devriez probablement pas continuer à y consacrer du temps et des efforts.

Beaucoup de joueurs perdent leur passion pour la compétition, étant donné la tendance de Fortnite. Certains l’apprécient encore, d’autres ont des sponsors et des talents éprouvés, et les meilleurs des meilleurs ont la volonté de rivaliser et de grimper dans le classement. Avec d’autres titres prometteurs à l’horizon, nous pouvons voir Fortnite perdre plus de vapeur, mais c’est toujours un jeu énorme dans le grand schéma des choses. Avec des performances de jeu améliorées, une meilleure communication et une ouverture avec la communauté compétitive, Fortnite peut maintenir sa base de joueurs.