Pourquoi les marques dépensent des millions de dollars en parrainage d’esports

Les sports électroniques sont une industrie en croissance, avec un nombre de téléspectateurs plus important d’année en année. Comme de nombreux globes oculaires sont sur l’esport, c’est une opportunité pour les marques d’atteindre un nouveau public engagé. Par le biais de publicités et de parrainages, certaines marques investissent massivement dans l’e-sport.

Alors que l’esport gagne en popularité, la marque ouvre de nouvelles opportunités de marketing

De plus en plus d’entreprises investissent dans l’esport. Au cours des premières années de l’e-sport, les sponsors étaient principalement des entreprises liées aux jeux vidéo ou à l’ensemble des industries informatiques et de haute technologie. Quelques années plus tard, le public qui regarde l’esport a changé. Au lieu de joueurs passionnés soutenant quelques équipes d’une scène obscure, les compétitions d’esports remplissent désormais les stades et sont diffusées sur les principaux réseaux de télévision.

Le public de l’esport est passé d’un cercle d’initiés au grand public. Les événements Esports rassemblent désormais des joueurs avertis, des amateurs de sport applaudissant la version en ligne de leur équipe préférée, ainsi que des enfants et des grands-parents.

À mesure que l’audience augmente, de plus en plus d’entreprises ont la possibilité de cibler leurs clients. Des marques de diverses industries parrainent désormais des sports électroniques, comme Coca-Cola, Gillette, Redbull, BMW, Nike et Louis Vuitton.

Un marché en croissance de plus d’un milliard de dollars

En 2019, l’industrie e-sport a généré 1,1 milliard de dollars de revenus selon un rapport de Newzoo. De ce montant, 456 millions de dollars provenaient d’ententes de commandite, une augmentation de 34,3% par rapport à l’année précédente.

Les principales sources de revenus dans les esports sont:

Parrainage (42%)

Droits médias (23%)

Publicité (17%)

Marchandises et billets (9%)

Frais d’éditeur de jeu (9%)

Le parrainage est la principale source de revenus de l’industrie de l’e-sport et est le deuxième facteur de croissance le plus rapide aux côtés des droits médias. De plus, les e-sports génèrent toute une économie parallèle. Du contenu vidéo, des guides écrits et même des écoles d’esports entières ouvrent partout dans le monde. Les sites de paris ont également commencé à s’aventurer dans les esports et récemment MyBookie est devenu le tout premier paris sportifs à proposer des paris sur des sports simulés.

Les différentes formes de sponsoring dans l’esport

Tout comme les sports traditionnels, les marques ont choisi leur parrainage en fonction de leur budget et de leurs objectifs marketing. Le parrainage dans les esports peut prendre diverses formes, et les marques obtiennent une valeur différente du parrainage d’un événement, d’un tournoi, d’une équipe ou d’un joueur.

Les grandes marques proposent des événements esport pour maximiser leur exposition aux téléspectateurs esports. Quelques exemples:

La Ligue Overwatch parrainée par Intel, T-Mobile, Coca-Cola, Omen par HP et Toyota;

League of Legends North America Championship Series (LCS), parrainé par State Farm, Alienware, Secretlab, Rocket Mortgage, Honda, MasterCard, GreenPark Sports, Red Bull et Bud Light;

IEM Katowice 2020 de StarCraft II, parrainé par Intel, Vodafone, Acer Predator, MTN Dew Game Fuel et Euronics;

Counter-Strike: Global Offensive IEM Masters XIII parrainé par Intel, Vodafone, Acer Predator, Game Fuel, HyperX, Betway, paysafecard et NEEDforSEAT.

Même si le parrainage d’événements est la meilleure façon d’être vu par un maximum de joueurs, cela nécessite un budget que certaines entreprises ne sont pas disposées à dépenser pour un seul événement. La plupart des parrainages vont aux équipes, comme dans les sports traditionnels. Les maillots Esports présentent désormais plusieurs marques, de la même manière que les maillots de football.

La principale différence dans le parrainage d’une équipe dans les sports électroniques plutôt que dans les sports traditionnels est le concept de structures. Les grandes équipes appartiennent souvent à une entreprise possédant plusieurs équipes en compétition dans différents jeux. La signature d’un accord de parrainage avec une telle structure garantit une visibilité maximale dans différentes scènes d’esports.

Certaines marques vont même jusqu’à créer leur propre structure d’esport, comme LDLC, qui compte désormais des équipes en compétition dans Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, FIFA, PlayerUnknown’s Battlegrounds et Fortnite.

L’avenir du sponsoring esports

En tant que secteur en plein essor, les sports électroniques seront confrontés à de nombreux défis dans les années à venir. L’intérêt des médias grandissants augmente, en particulier à la suite de l’augmentation du nombre de téléspectateurs eSport pendant la quarantaine. Les sports traditionnels ont cessé en raison du verrouillage du COVID-19, mais les sports électroniques peuvent se produire n’importe où, n’importe quand.

Cette période marque un nouveau départ pour l’esport – l’introduction au grand public. Plus de téléspectateurs signifient plus d’objectifs marketing pour les marques, qui continueront d’investir dans un secteur en pleine expansion.