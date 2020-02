Pourquoi les serveurs EA sont-ils arrêtés pour PS4, Xbox One et PC? – HITC

Arts électroniques

Certains joueurs signalent toujours que les serveurs EA sont en panne pour PS4, Xbox One et PC, laissant les joueurs de FIFA 20 et d’autres demander pourquoi.

Hier, il y avait une multitude de rapports disant que les serveurs EA étaient en panne pour PlayStation 4, Xbox One et PC, laissant les joueurs de FIFA 20, Star Wars Battlefront 2 et Apex Legends bloqués car ils ne pouvaient pas jouer en ligne. Des mises à jour ont depuis été publiées indiquant que les serveurs sont de nouveau en ligne, mais il y a encore quelques joueurs frustrés qui demandent pourquoi ils ne peuvent pas jouer à certains jeux avec d’autres.

Les goûts de FIFA 20, Apex Legends et Star Wars Battlefront 2 dépendent presque entièrement des fonctionnalités en ligne, car c’est de là que vient le plaisir pour ces titres multijoueurs. C’est pourquoi de nombreux joueurs ont été frustrés hier lorsque les serveurs EA ont été largement signalés comme étant en panne et souffrant de problèmes.

Malheureusement, certains joueurs signalent toujours qu’ils ne peuvent pas jouer en ligne.

Pourquoi les serveurs EA sont-ils arrêtés pour PS4, Xbox One et PC?

Les serveurs EA ne devraient plus être hors service pour PS4, Xbox One et PC.

On ne sait pas pourquoi les serveurs étaient en panne, car EA Help a simplement tweeté qu’ils examinaient les rapports de problèmes avec leurs services et sites.

Le compte Twitter d’EA a publié hier que les problèmes avaient été résolus, pour ensuite reconnaître plus tard que les joueurs de FIFA 20 et d’autres rencontraient toujours des problèmes.

Cependant, depuis le fiasco d’hier, l’éditeur n’a rien publié concernant la panne de leurs serveurs.

Cela dit, certains joueurs sur Twitter rencontrent toujours des problèmes lorsqu’ils essaient de jouer en ligne.

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à des jeux tels que FIFA 20, il n’y a rien que nous ou quiconque puissions vraiment dire car il ne devrait plus y avoir de problèmes avec les serveurs en panne.

Dans d’autres nouvelles, quand sortira la nouvelle opération Void Edge pour Rainbow Six Siege? Explication de la feuille de route de la cinquième année!