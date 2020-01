Pourquoi les styles d’art Anime changent

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Une nouvelle décennie a commencé. Le style d’anime que nous verrons au cours des dix prochaines années sera différent des dix derniers. C’est naturel. Mais y a-t-il des raisons spécifiques pour lesquelles? Il s’avère qu’il y en a.

Ci-dessus, des illustrations de l’artiste Date Naoto montrant comment l’art de style anime a évolué au cours de la dernière décennie. Date a réalisé des livres d’illustrations que vous pouvez commander ici.

Sans aucun doute, l’art change. C’est naturel. Mais, la vitesse à laquelle les styles de manga et d’art changent peut sembler anormalement rapide, compte tenu du long arc de l’histoire. Les images ci-dessous montrent comment l’art du manga shojo a évolué depuis les années 1960:

Cette image de type meme montre la progression générale de l’art anime depuis les années 1980:

Voici une image célèbre montrant comment le style de Kyoto Animation a évolué depuis 2003:

Mais à côté de l’évolution d’un style artistique, y a-t-il une autre raison pour laquelle des looks particuliers dominent une époque particulière? Selon le site d’illustrations Ichi Up, c’est une bonne idée de considérer ce phénomène comme une tendance de dessin.

Une fois qu’un style devient populaire, les clients peuvent le demander, sentant qu’ils répondent aux besoins des consommateurs. Ensuite, les illustrateurs pourraient ressentir le besoin de se conformer au style nouveau afin de ne pas paraître démodés ou démodés.

Si un look devient populaire, le recours à ce look est stratégique: l’artiste montre qu’il parle couramment le style populaire et, donc, espérons-le, il peut trouver du travail. Pouvoir exécuter un style particulier, explique Ichi Up, donne à l’artiste une autre arme dans son arsenal.

Évidemment, ce n’est pas vrai pour chaque artiste, mais pour de nombreux pistolets à louer, c’est ainsi qu’ils gagnent leur vie. Les artistes talentueux sont toujours en mesure de donner leur propre avis sur les conceptions dominantes de l’époque, apportant l’individualité à ce qui peut sembler conforme.

Une fois que de nombreux artistes commencent à travailler dans un style particulier, ce style vient définir cette période jusqu’à la prochaine, un style de pointe arrive et devient populaire. Les artistes passent au nouveau style et recommencent le cycle.

