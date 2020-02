Pourquoi PacyBits 20 a-t-il été supprimé des magasins d’applications iOS et Google Play? C’est officiellement mort! – HITC

Google

De nombreux fans se demandent pourquoi PacyBits 20 a été supprimé des magasins d’applications iOS et Google Play.

Alors que les joueurs de FIFA 20 attendent l’annonce de la carte TOTW 24 Ultimate Team, beaucoup d’autres pleurent actuellement que PacyBits 20 ne soit plus disponible sur Google Play ou iOS app store. Cela a entraîné une pléthore de questions sur ce qui est arrivé à l’application et pourquoi elle ne peut plus être trouvée.

Il existe une application compagnon officielle FIFA 20 Ultimate Team que vous pouvez télécharger, mais il existe également de nombreux simulateurs de projets qui ne sont affiliés à EA à aucun titre.

PacyBits 20 était l’un des nombreux, mais il ne peut plus être trouvé sur Google Play ni sur la boutique d’applications iOS. Ci-dessous, vous découvrirez ce qui est arrivé à l’application.

Qu’est-il arrivé à PacyBits 20?

PacyBits 20 a été supprimé des magasins d’applications Google Play et iOS par ses créateurs.

Il y a quelques jours, les fans ont remarqué que les cartes PacyBits 20 avaient commencé à manquer des licences de joueur et de ligue de la Premier League et de la Bundesliga.

Et, suite à cette absence de matériel protégé par le droit d’auteur, les fans ne sont désormais plus en mesure de trouver l’application sur les magasins d’applications mobiles.

En réponse à toutes les questions sur ce qui est arrivé à l’application et où elle se trouve, l’équipe PacyBits a publié une mise à jour sur Twitter pour annoncer ce qui suit:

«Nous avons dû supprimer PacyBits des app stores.»

La mise à jour mentionne à quel point l’équipe a travaillé dur pendant trois ans et comment elle est déçue car elle a l’impression d’avoir laissé tomber sa communauté.

Ils ne mentionnent pas spécifiquement pourquoi l’application a dû être supprimée et ils déclarent également qu’ils ne savent pas à 100% ce que l’avenir leur réserve. Cependant, ils ont promis de continuer à travailler dur dans le but de revenir dans le futur “avec quelque chose d’encore plus génial”.

Bien qu’aucune explication spécifique ne soit fournie sur la raison pour laquelle l’application a dû être supprimée, la plupart des fans de plates-formes telles que Reddit supposent que c’est parce qu’ils utilisaient du matériel protégé par des droits d’auteur concernant la Premier League, la Bundesliga et EA.

Cela expliquerait pourquoi ils ont essayé de changer les noms, les emblèmes des clubs et de supprimer les visages avant que l’application ne soit supprimée des magasins.

#Vivalapacybits

De nombreux fans ont rendu hommage à l’application PacyBits 20 aujourd’hui décédée avec le hashtag #vivalapacybits.