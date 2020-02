Pourquoi personne ne sait comment obtenir Zarude dans Pokémon Sword and Shield – où est le Pokémon mythique? – HITC

Pokémon

Zarude a été annoncé pour Pokémon Sword and Shield, mais il est difficile de savoir comment obtenir le Pokémon mythique.

Le Pokémon Day 2020 a vu l’annonce du top 10 des Pokémon de l’année. Non seulement cela, mais il a également vu l’arrivée d’un colosse Mewtwo dans Pokémon Sword and Shield avec des démarreurs Kanto. Cependant, pour le titre Nintendo Switch, le mythique Pokémon Zarude a également été annoncé, mais au moment de l’écriture, on ne sait pas comment l’obtenir.

Zarude a été annoncé comme faisant partie de Pokémon Sword and Shield à travers une bande-annonce soignée qui le montre au combat. Il mentionne son type et ses capacités, mais aucun mot sur la façon de l’obtenir.

Et cela a naturellement confondu des morceaux de la communauté Pokémon.

Comment obtenir Zarude dans l’épée et le bouclier Pokémon

Il ne semble pas possible d’obtenir Zarude dans Pokémon Sword and Shield au moment de l’écriture.

Bien qu’annoncé pour Pokémon Sword and Shield hier, Nintendo a partagé que plus de détails seront “bientôt disponibles” pour savoir comment l’obtenir.

Si nous devions hasarder une supposition, cela pourrait signifier que le Pokémon mythique fera partie d’un événement spécial ou d’un cadeau à durée limitée. Soit cela, soit cela pourrait faire partie de la première extension du DLC, Isle Of Armor, qui devrait arriver en juin.

Cette estimation vient du fait que la bande-annonce dit qu’il ne sera pas capturable via un “gameplay normal”.

Bien que nous ne sachions pas comment obtenir le Pokémon mythique pour l’instant, la bande-annonce montre qu’il s’agit d’un Pokémon de type Dark / Grass avec la capacité Leaf Guard.

Où est Zarude dans l’épée et le bouclier Pokémon?

Bien que personne ne sache comment obtenir Zarude dans Pokémon Sword and Shield pour le moment, il y a eu quelques détails vagues sur l’endroit où il sera finalement trouvé.

Selon le site Internet Pokémon, Zarude vivrait «dans une meute au cœur de forêts denses». On dit qu’il s’agit d’un Pokémon mythique agressif qui traite tout le monde sauf sa meute avec une hostilité immédiate.

En ce qui concerne d’autres détails sur son physique et son agressivité, le site Web Pokémon indique qu’il est 5’11 avec un poids d’environ 154,3 livres.

Lors de l’attaque, on dit qu’il pousse des vignes à l’arrière de son cou, de ses poignets et de la plante de ses pieds. Ces vignes sont flexibles, et en plus d’avoir une capacité de guérison et la portée pour saisir des baies lointaines, elles peuvent également être utilisées pour frapper des ennemis stupides.

Mis à part ce qui précède, nous ne savons pas grand-chose de plus sur Zarude et comment l’obtenir dans Pokémon Sword and Shield. Cependant, l’enquête se poursuit et de plus amples détails seront annoncés prochainement.

