Pourquoi Platinum Games veut une autre chance au Wonderful 101

Platinum Games espère crowdfunder The Wonderful 101 sur Nintendo Switch, et peut-être même Steam et PS4. Cela pourrait signifier que le jeu d’action-stratégie original de Wii U 2013 sera présenté à une toute nouvelle génération. Il pourrait également en résulter un Hideki Kamiya plus agréable et plus doux sur Twitter. Temporairement, au moins!

“Nous ne visions pas à l’origine à faire du financement participatif”, m’a dit Atsushi Inaba en septembre dernier au Tokyo Game Show. Il a été rejoint par Hideki Kamiya, vêtu d’une chemise qui lisait “Game Company Platinum Games” en japonais. À cette époque, un Wonderful 101 Remastered Kickstarter avait récemment éclos mais n’avait pas été officiellement annoncé.

Lorsque le jeu est sorti pour la première fois en 2013, il n’a pas allumé exactement les tableaux des ventes. Platinum Games voulait une autre fissure ainsi qu’un point de départ pour les jeux auto-publiés, ce que la société a toujours voulu faire, même après avoir conclu un partenariat avec Tencent.

“Nous n’avons aucune expérience de la publication d’un jeu, et nous ne sommes pas cette énorme société de jeux”, a expliqué Inaba. «Il serait donc difficile pour nous de commencer soudainement à vendre quelque chose comme ça. C’est pourquoi nous décidons d’aller avec le crowdfunding, en utilisant le soutien des joueurs pour sortir le jeu sur une autre plate-forme. »Leur partenariat avec Tencent pourrait soulever des questions sur cette approche, mais selon Platinum Games, le conglomérat de jeu n’a rien à voir avec cela Kickstarter.

Le lancement d’un Kickstarter, même pour une entreprise établie, peut être risqué. Il existe d’innombrables exemples de cauchemars Kickstarter PR. Inaba et Kamiya sont optimistes, soulignant qu’ils ne partent pas de zéro. “Par rapport à d’autres projets, je pense qu’il y a moins de chance que nous rencontrions des problèmes”, a déclaré Inaba. Mais il n’a pas tardé à ajouter que Platinum Games n’a jamais rien fait de tel. On ne sait pas comment cela se passera. Mais c’est une façon pour eux de remasteriser The Wonderful 101 à leur goût.

“Kamiya et moi n’avons jamais vraiment été informés de la façon dont The Wonderful 101”, a déclaré Inaba. «Et nous avions le sentiment que nous voulions le sortir à nouveau sur une autre plate-forme.» Le Wonderful 101 était un jeu de seconde partie, payé par Nintendo. Donc, s’il devait y avoir une nouvelle version, Platinum Games avait besoin de Nintendo pour se déconnecter. Maintenant qu’ils l’ont fait, il semble que des années de Platinum Games exprimant leur désir de ramener The Wonderful 101 aient porté leurs fruits.

Inaba et Kamiya ont émis l’hypothèse que ce port Nintendo-Sony pourrait être le premier du genre. J’ai mentionné comment Minecraft, dont Microsoft est propriétaire, a été publié sur le matériel PlayStation et Nintendo.

“Ah, mais Minecraft est un cas spécial”, a déclaré Inaba. «C’était à l’origine un jeu tiers que Microsoft avait acheté. C’est donc une situation différente. Le Wonderful 101 a été initialement payé par Nintendo en tant que jeu secondaire. Il n’y a vraiment pas d’exemple de cela, je ne pense pas. “

“Je suppose que je vais devoir atténuer les choses pendant la campagne de financement participatif.”

Faire passer un jeu d’une plate-forme à une autre pose ses défis, en particulier lors du portage à partir d’un système unique comme la Wii U, qui utilise deux écrans. Il est possible de jouer à travers le jeu entier sur le Wii U GamePad, donc un port Switch a beaucoup de sens. “Nous devons apporter des modifications pour que cela fonctionne sur le Switch, mais nous devons le faire d’une manière qui satisfasse les fans de la version originale et en même temps plaire aux nouveaux joueurs.” Kamiya a ajouté qu’il reçoit souvent des demandes sur Twitter pour une version Switch de The Wonderful 101.

Comme Evan Narcisse l’a souligné en septembre 2013, le personnage Twitter bruyant de Kamiya est un 180 de ce que c’est que de rencontrer l’homme dans la vraie vie. Il est doux et poli. L’écart entre les deux Kamiyas est saisissant.

“Mais,” me suis-je aventuré, “et si les contributeurs posaient des questions ridicules à Kamiya sur Twitter?”

“Ouais”, a déclaré Inaba, “ce sera une mauvaise nouvelle.”

“Je suppose que je vais devoir atténuer les choses pendant la campagne de financement participatif”, a déclaré Kamiya en riant.

“Nous devrons trouver des règles pour être en vigueur pendant la campagne Kickstarter, comme une belle version à durée limitée de Kamiya”, a déclaré Inaba.

“Je devrais mettre une belle photo de moi-même pour mon icône Twitter.”

“Vous ne suivez qu’une seule personne, non?” Ai-je demandé.

“Oui.”

Souhaitez-vous suivre certains des contributeurs?

“Je me demande,” dit Kamiya en riant. (Le Kickstarter a finalement été révélé plus tôt dans la journée, et l’une des récompenses est bloquée par Kamiya.)

Je me demandais si la Wii U était à blâmer pour les ventes médiocres du jeu. J’ai demandé à Inaba si c’était ou non la faute de la plateforme si le jeu n’avait pas bien fonctionné. “Non, je ne dirais pas que c’est la faute de la plateforme”, a-t-il répondu. “Bien sûr, il est difficile de dire que la Wii U a été un succès, mais The Wonderful 101 avait ses propres problèmes.”

Kamiya se souvient avoir vu l’un des enfants de son parent jouer au jeu, mourir à plusieurs reprises et ne pas sembler savoir quoi faire ensuite. «Je me suis fait réfléchir, j’aurais dû travailler plus dur sur cet élément du jeu. Il y avait beaucoup de choses qui étaient tout simplement impossibles pour les enfants. Je veux revenir en arrière et changer cela. “

Selon Kamiya, The Wonderful 101 a le plus grand volume de contenu de tous les jeux qu’il ait jamais créés. «À cette époque, nous essayions de l’emballer avec le plus de contenu possible, mais ce n’était pas toujours raffiné. Ce que nous devons faire, c’est passer au travers et peaufiner les choses et nous assurer que le jeu est plus accessible. »Depuis des années, il tient une liste de choses qu’il aimerait changer, y compris l’ajout d’invites et d’indices à l’écran.

“Un problème avec le jeu original était que le mode facile était trop difficile”, a déclaré Kamiya. «Ce n’a pas été facile! Je veux rendre le mode facile adapté aux débutants. Normal sera Normal. Difficile sera difficile. Nous n’avons pas mis beaucoup d’efforts en mode facile, et j’aimerais revenir en arrière et corriger cela. Nous voulons rendre le jeu plus accessible. Comme, c’est un petit détail, mais certains joueurs ont besoin d’invites à l’écran lorsqu’ils sont bloqués. Donc, je veux ajouter ces invites de bouton ou astuces si nécessaire. »

“Pour The Wonderful 101, il n’y avait vraiment rien de comparable.”

Platinum Games n’a pas l’intention d’édulcorer le jeu, mais plutôt de le peaufiner pour faire plaisir aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs. Mais ne vous attendez pas nécessairement à de nouveaux modes. “Pour être honnête”, a déclaré Kamiya, “je pense que si nous ajoutons plus à ce jeu, cela le déséquilibrera. Donc, ce que je veux faire, c’est revenir en arrière et améliorer les éléments du jeu. »

Une partie du problème que The Wonderful 101 avait lors de sa sortie est qu’il était si différent de tout le reste: les joueurs contrôlent un groupe de super-héros qui peuvent unir leurs forces pour se transformer en divers objets pour combattre les ennemis ou résoudre des énigmes. “Lorsque nous avons fait Bayonetta, nous avons clairement indiqué qu’il s’agissait d’un jeu d’action 3D comme Devil May Cry”, a déclaré Kamiya. «Les gens ont eu ce que c’était et ont donc voulu y jouer. Mais pour The Wonderful 101, il n’y avait vraiment rien de comparable. »Le style artistique était coloré et coquelicot, mais les personnages étaient quelque chose de Power Rangers. Ensuite, le gameplay était une action hardcore, ajoute Kamiya. «Il aurait peut-être été difficile pour les gens de se débrouiller.»

“Ce n’est pas seulement comment nous l’expliquons aux joueurs, mais comment les joueurs s’expliquent les uns les autres”, a ajouté Inaba. “C’est incroyablement important – et pour The Wonderful 101, c’était peut-être difficile.” Mais maintenant que le jeu est déjà sorti, il y a moins à expliquer. Tout au long de l’interview, Inaba et Kamiya ont continué à parler de la façon dont cela était une opportunité pour eux. J’ai le sentiment qu’il y avait beaucoup de choses dans le jeu original qu’ils aimaient, mais beaucoup de choses qu’ils auraient souhaité pouvoir faire mieux. Pendant des années, Kamiya a gardé une liste de toutes les petites choses qu’il voulait améliorer dans The Wonderful 101. Et avec ce Kickstarter, il pourrait obtenir cela pour effectuer ces changements, même sur le matériel Sony.

