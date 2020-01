Pourquoi tout le monde aime les tactiques de Final Fantasy

Les gens adorent Final Fantasy Tactics. Ils l’aiment tellement qu’ils se marieraient, si le mariage humain-jeu vidéo était légal. C’est un jeu sur une île déserte pour environ 70% de la population des jeux vidéo; il a été rejoué plus souvent que The White Album.

Cette pièce a été publiée pour la première fois le 7 janvier 2013. Nous la supplantons aujourd’hui pour le 22e anniversaire du jeu.

Au cours des deux dernières semaines, j’ai commencé à jouer au jeu de rôle de stratégie 1998 pour la première fois. Avec les conseils de notre expert FFT résident Jason Schreier, j’ai finalement (enfin!) Réussi à survivre aux bidonvilles de Dorter. J’aime déjà le jeu, mais l’adoration quasi universelle dont il jouit est si intense et dogmatique que je voulais l’explorer davantage avant de jouer moi-même trop. J’ai donc demandé à quelques personnes qui créent des jeux pourquoi elles aiment Final Fantasy Tactics.

“Dire Final Fantasy Tactics est votre jeu préféré de Final Fantasy, c’est comme dire que Jed Bartlet est votre président américain préféré”, a déclaré Darius Kazemi, concepteur de jeux chez Bocoup, dans un courriel. “C’est à la fois évidemment correct, et évidemment trichant.”

En particulier, Kazemi aime à quel point la tactique est si déséquilibrée. “Ce que j’aime le plus dans la FFT, c’est qu’il n’a pas peur de laisser le joueur se mettre sous tension et de tout casser”, a-t-il déclaré. “Bien qu’il soit important d’avoir un système de combat équilibré dans une partie multijoueur, ce n’est pas aussi important dans une partie solo. La FFT dit «au diable l’équilibre!» Et vous offre un ensemble de systèmes fascinants que vous pouvez plier à votre guise.

Il a poursuivi en détaillant un exploit probablement bien connu de la plupart des joueurs de Tactics inconditionnels: «Mon plus grand souvenir était de construire la calculatrice ultime (la classe de mage la plus cool de tous les temps), qui jetterait le Saint sur chaque personnage se trouvant à une altitude qui est également un nombre premier . Cela tuait souvent en un coup tous les ennemis et alliés sur la carte, y compris la calculatrice elle-même, le seul survivant étant le seul groupe équipé d’un objet qui absorbait les dégâts du Sacré. »

Trent Polack, concepteur de jeux senior chez LightBox Interactive, est également un fan de la calculatrice, également connue sous le nom d’arithmétique: «Final Fantasy Tactics est le plus grand SRPG qui existera pour une raison: l’arithmétique.

“Regardez cette merde”, a déclaré Polack. “” Ces stratèges calculateurs utilisent les principes de la loi arithmétique pour localiser les cibles de leurs attaques “. C’est la description réelle d’une classe dans un jeu vidéo. Vous choisissez un attribut et une base numérique et tout le monde sur le plateau (ami ou ennemi) est affecté par le sort que vous utilisez conjointement. »

Polack a dit que cela résumait pour lui. “Je n’ai pas vraiment de meilleure raison que ça; J’ai l’impression que ce cours englobe tout ce qui est incroyable dans Final Fantasy Tactics. »

Le directeur créatif de Supergiant Games, Greg Kasavin, est d’accord, me disant dans un e-mail: “C’est un jeu dont je pense que les défauts contribuent à sa personnalité unique. Les aspects vitaux de l’expérience, les caprices charmantes et idiosyncratiques donnent au jeu une sensation personnelle distincte. »Comme Kazemi, Kasavin a une anecdote préférée:« Il y a une bataille particulièrement notoire sur les deux tiers du chemin à travers le jeu où vous pouvez devenir incroyablement coincé si vous utilisez le même emplacement de sauvegarde tout le temps et économisez lorsque le jeu vous le suggère. En principe, ce n’est pas une bonne conception. La première fois que j’ai joué au jeu, j’ai dû recommencer après 20 heures ou plus. Mais en fin de compte, j’aime vraiment cette bataille – c’est un moment exceptionnel dans l’histoire, et un défi approprié compte tenu de qui vous êtes contre. “

Polack a expliqué les déséquilibres étranges du jeu: «Il y a des stratégies horribles qui rendent le jeu très difficile. Il existe des stratégies dégénérées qui rendent le jeu incroyablement facile. Et puis il y a le jeu auquel la plupart des gens jouent: un jeu de stratégie qui offre une quantité obscène de personnalisation significative des personnages et un mélange de déterminisme / aléatoire pour le rendre suffisamment profond pour que les gens (comme moi) puissent jouer au jeu du début à la fin jusqu’à dix fois en quatorze à quinze ans. »

Ce niveau élevé de personnalisation semble être un élément clé de la raison pour laquelle les gens jouent encore à Tactics quinze ans après sa sortie. Kasavin dit qu’il a récemment rejoué le jeu pendant les vacances, en utilisant sa Vita pour émuler la version PlayStation. (Pour ma part, je joue sur le port PSP, qui, je suppose, a quelques problèmes de ralentissement mais est également une traduction supérieure. Nous verrons.) «Le système de travail est si ouvert que chaque fois que je joue, mon chemin est différent », a déclaré Kasavin. «Je découvre une autre combinaison de capacités cool et efficace pour mon équipe de personnages. C’est l’un de ces jeux où votre planification à long terme peut vraiment porter ses fruits, et chaque bataille vous rapproche un peu plus d’un résultat excitant en fin de partie. “

Tous ceux à qui j’ai parlé ont convenu que l’histoire est un autre point culminant. Je dois dire, six heures plus tard, je vois déjà de quoi ils parlent. C’est un conte nuancé remarquablement fondé. “La meilleure partie est que le jeu a bien vieilli”, a déclaré Polack, “et l’histoire – bien que très masculine – est en fait sur la politique et la guerre et le pays et la trahison et non sur la taille stupide de la tronçonneuse.”

“L’histoire a tout le poids et l’intrigue d’une tragédie shakespearienne”, a déclaré Kasavin, “et j’aime qu’une histoire aussi ambitieuse et véritablement épique soit livrée en utilisant ces personnages ressemblant à des poupées qui semblent pouvoir provenir d’un jeu pour enfants. “

Matthew Burns, fondateur de Shadegrown Games, est entré dans les détails. «Il établit un équilibre parfait entre la fantaisie traditionnelle de la série Final Fantasy avec une histoire plus sérieuse et finalement plutôt sombre. Encadrée du point de vue d’un historien qui revient sur les événements du passé trouble, la présentation du jeu de son monde est relativement réservée: elle présente au joueur un regard large sur les gens, la politique et les événements sans se laisser trop prendre dans l’un des les émotions et les causes de ses propres personnages.

Burns m’a envoyé un long e-mail dans lequel il expliquait en détail son amour pour Hitoshi Sakimoto et la bande originale de Masaharu Iwata, qui, selon lui, est sans doute la meilleure bande originale de Final Fantasy de tous les temps. “[The score] capture le style visuel orné de fantaisie et baroque du décor du jeu, Ivalice », a-t-il écrit,« mais il ne se perd pas dans les détails comme le font tant de bandes originales d’orchestre. C’est excitant sans être explosif, mélodique sans l’utilisation excessive de leitmotiv, mémorable sans être accrocheur. “

Burns a souligné trois pistes en particulier: Le son familier «P.R. Movie “, qui joue avec les célèbres arpèges de harpe Final Fantasy d’Uematsu pour laisser entendre que ce jeu sera plus sombre et plus compliqué que les jeux précédents, ainsi que” Tutorial “, qui à son oreille est plein d’entrain et excitant, mais” sans être un maladroit , une chanson d’anime trop guillerette qu’un JRPG plus typique aurait pu avoir à sa place. “

Je vais copier dans toute son analyse de son troisième choix, car c’est une bonne chose:

Le premier thème de bataille principal du jeu, “Trisection”, présente tout l’équilibre que j’ai mentionné plus tôt. C’est sérieux mais pas avec égards. C’est grand et orchestral mais pas strident et trop dramatique. Il ne repose pas sur un thème qui pourrait tout aussi bien être dans une chanson pop, mais il est toujours très animé par la mélodie et l’harmonie.

La façon dont le thème des premières mesures se répète quatre fois – d’abord au singulier, puis harmonisé, puis répété à nouveau en arrière-plan, style fugue, puis à nouveau harmonisé avec la corne – suggère le conflit naissant qui va bientôt envelopper le continent, sans être excessivement inquiétant ou triste. Vous pouvez dire que la merde commence, mais cela ne vous dit pas * ce que vous êtes censé ressentir à ce sujet – pas encore.

Les gens aiment Final Fantasy Tactics pour toutes sortes de raisons, de l’histoire à la musique, en passant par la façon merveilleusement étrange dont il est conçu. Ils aiment ce qu’il fait de bien, et ils aiment ce qui ne va pas. J’ai hâte de creuser plus profondément; vous entendrez parler du jeu ce mois-ci à Kotaku. J’espère que je reviendrai à ces gens et à quelques autres pour parler du jeu une fois que j’aurai joué plus.

Pour l’instant, je suis curieux de vous entendre. Sans spoilers de grande histoire, si vous pouvez l’aider: pourquoi aimez-vous (ou détestez-vous) Final Fantasy Tactics?

